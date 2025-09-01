Bez vode nekoliko ulica u Kruševcu
Postavljeno: 01.09.2025
Zbog popravke novog kvara na vodovodnoj mreži, danas će bez vode do 15 časova biti Resavska, Zlatarska, Vojislava Ilića, Stefana Prvovenčanog i okolne ulice, zatim gornja zona vodosnabdevanja na Bagdali 3, Mala Reka i Ulica Stanoja Stanojevića u Prnjavoru.
J.S.
