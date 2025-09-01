U Kruševcu održan skup „Građani protiv blokada“ 

Sinoć je održan skup pod sloganom „Građani protiv blokada“, a okupljeni su se prošetali gradskim ulicama od sedišta GO SNS-a do centra grada, potom do kružnog toga ispod Policijske uprave, zatim Jug Bogdanovom i nazad do zgrade vladajuće partije

Organizator je Centar za društvenu stabilnost, dok je razlog okupljanja protivljenje studentskim blokadama koje traju oko 10 meseci.

Okupljeni su nosili transparente sa natpisima: „Hoću da radim“, „Hoću da učim“, „Ne damo Srbiju“, „Volimo Srbiju“, „Hoću mir“, „Hoću da učim“, „Hoću da radim“.

Skup je protekao mirno, a naredni je najavljen za sledeću subotu.

