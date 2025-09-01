Prvi trijumf Napretkovih fudbalera

U sedmom kolu Mozzart Bet Super lige Srbije Kruševljani su, na domaćem terenu, pobedi IMT sa 3:1

Protiv IMT – a, rivala koji je u prethodne dve godine često bio „kost u grlu“, u utakmici koja je imala hamletovski značaj, upisali su Čarapani prva tri boda u ovoj sezoni i pauzu koja sledi zbog obaveza reprezentativnih selekcija čekaju na devetoj poziciji na tabeli.

U uzbudljivom odmeravanju snaga, na stadionu pod Bagdalom, viđena su četiri gola, tri u mreži Traktorista, a moglo je da ih bude i više. Do vođstva su domaći stigli u 43. minutu, pošto je Majdevac odapeo kao iz katapulta, a lopta zakačila Miloša Lukovića i odsela u mreži za 1:0, što je bio i konačan ishod prvog poluvremena.

Izjednačenje je bilo šokantno. U jeku Napretkove ofanzive, u 53. minutu, prihvatio je izbijenu loptu usamljeni Til i pohitao ka golu domaćih. Krenuo mu je Balević u susret, pokušavajući da ga osujeti, ali Luksemburžanin je tu situaciju bez problema rešio i anulirao rezultatski minus. Nije taj gol demoralisao pulene trenera Nikolića, krenuli su u novu ofanzivu, prvo je Bukorac nakon kornera podigao na 2:1 u 66. minutu, a gde je drugi, tu je i treći, pa je samo četiri minuta kasnije pobedu „overio“ Hajdin.

Nisu se gosti, koji su 70 minuta imali igrača manje, nakon opravdanog isključenja Batisa, predavali do kraja, međutim tri boda su ostala pod Bagdalom. Više nego zasluženo!