Bez struje televizija Plus i FK Napredak

Tokom proteklog vikenda završena je sanacija glavnog vodovoda u Kosančićevoj ulici (DN 400), kao i popravka vertikale u Sinđelićevoj ulici broj 19, na manjem delu mreže.

Za današnji dan planirana je intervencija na priključnom toplovodu u delu ulice Dostojevskog, što će rezultirati prekidom grejanja za stanare stambenih zgrada u Kosovskoj ulici broj 99A i 99B. Takođe, planirana je intervencija na priključnom toplovodu u krugu fabrike DS Smith, što će dovesti do prekida grejanja za 10 kuća u tom području, kao i za televiziju Plus i stadion FK Napredak.

Zbog planiranih radova na elektromreži, danas do 12h bez električne energije biti deo industrijske zone u ulici Jasički put. Takođe, do 13h bez struje će biti Mali Šiljegovac i Novo Selo, kao i delovi naselja Gaglova i Kaonika. Do 15h bez struje će ostati deo Čitluka, obuhvatajući ulice Borislava Pekića, Jelene Anžujske, Gornjačku i Meše Selimovića.

Zbog radova na vodovodnoj mreži, danas do 15h, bez vode će biti sela Dedina i Šanac.