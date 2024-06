Besplatno razgledanje grada: Krenuo Kolibri!

Od danas, električni autobus Kolibri ponovo krstari ulicama Kruševca, pružajući sugrađanima i turistima besplatne ture do najznačajnijih znamenitosti grada. Ovaj mali crveni autobus, koji je prvi put pušten u saobraćaj 2020. godine, saobraćaće sve do kasne jeseni, svakog dana od 10 do 18 i 30 časova.

Kolibri autobusi, omiljeni među najmlađim i najstarijim sugrađanima, kao i među turistima, nude zanimljiv i ekološki način upoznavanja sa znamenitostima Kruševca. Ove godine, autobusi su raspoređeni na dve kružne trase, obe sa početkom i krajem na autobuskoj stanici Kocka.

Ruta „Kolibri 1“

Prva ruta vodi preko sledećih tačaka: Trg kosovskih junaka, Gazimestanska, Arheološki park “Lazarev grad”, Pećka, Prvomajska, Vojvode Putnika, Bagdalski venac (crkva Sv. Jovana Krstitelja na Bagdali), Bagdalski venac, Ulica kosovske bitke, Užička, Kosovska, Kralja Aleksandra Ujedinitelja, Bruski put, Memorijalni park Slobodište (okretanje), Vidovdanska, Dušanova, Balkanska, Trg kosovskih junaka.

Obeležena stajališta na ovoj ruti su: Spomenik “Kocka”, Lazarev grad, Staro groblje, Park Bagdala, Bagdala 4, Bagdala 1, Rasadnik 2, Bruski put, Slobodište, Aerodrom, Rasinski kej, Nova pijaca, Pionirski park.

Ruta „Kolibri 2“

Druga ruta pokriva sledeće tačke: Trg kosovskih junaka, Vidovdanska, Trg fontana, Trg Kosturnica, Nikole Tesle do Sportskog centra (okretanje), Hajduk Veljkova, Bruski put, Kneza Miloša, Aerodromska, Krfska, Bruski put, Memorijalni park “Slobodište” (okretanje), Bruski put, Dušanova (“Nova pijaca”), Vidovdanska, Trg kosovskih junaka, Gazimestanska, Arheološki park “Lazarev grad”, Strahinjićeva, Cara Lazara, Trg kosovskih junaka.

Obeležena stajališta na ovoj ruti su: Spomenik “Kocka”, Trg Kosturnica, Bazeni, Kolonija, Aerodrom, Bruski put, Slobodište, Kolonija, Dušanova, Fontana, Spomenik, Lazarev grad, Velika česma.

M.J.