Besplatni preventivni pregledi u četvrtak u Velikim Krušincima

U osnovnoj školi u Velikim Krušincima, Dom zdravlja će u četvrtak (12. septembar), u periodu od 9 do 12 časova, za meštane istoimenog i naseljenih mesta Mala Reka, Belasica i Srndalje, organizovati preventivne i skrining preglede na koje se mogu odazvati svi građani, nevezano od toga da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu

Sa besplatnim preventivnim i skrining pregledima za pacijente sa i bez overene zdravstvene knjižice, kruševački Dom zdravlja otpočeo je prošlog meseca i nastaviće sve dok ne budu obuhvaćena sva naseljena mesta koja nemaju zdravstvenu ambulantu. Do sada, odziv građana je bio dobar, a značaj ovakvih akcija potvrđuje i veliki broj novootkrivenih dijabetičara i hipertoničara

– Krenuli smo u susret građanima , kako bi im omogućili da u svom selu obave besplatan preventivni i skrining pregled, nevezano od toga da li imaju overenu zdravstvenu knjižicu. Odziv je dobar, a u najvećem broju dolaze lica starija od 60 godina- kaže Marina Kostić, direktorka ovdašnjeg Doma zdravlja.

Prema njenim rečima, u okviru ove akcije, uz obavezan klinički pregled, građani mogu da provere i nivo šećera u krvi, krvni pritisak, te da urade EKG.

– Akcija je do sada realizovana u selima Gari, Cerova i Makrešane, pregledano je po 80-tak pacijenata u svakom od ovih naseljenih mesta, a ono što potvrđuje značaj ovakvih akcija je i veliki broj novootkrivenih dijabetičara i hipertoničara. Takvim pacijentima odmah se uvodi terapija, a ukoliko postoji potreba, prosleđuju se na sekundarni nivo– kaže Kostićka, dodajući da se pored skrininga na dijabetes i kardiovaskularne bolesti, pacijentima u okviru ovih akcija radi i skrining na depresiju.

Naredna akcija besplatnih preventivnih i skrinig pregleda biće organizovana sutra (12. septembar), kada će u prostorijama osnovne škole u Velikim Krušincima, na pregled moći da dođu i meštani naseljenih mesta Mala Reka, Srdalje i Belasica.

– Plan je da akcijom budu obuhvaćena sva naseljena mesta u kojima ne postoji zdravstvena ambulanta, što je posebno važno za stara, teže pokretljiva i nepokretna lica. Takođe, ove akcije koristimo da uzmemo podatke od pacijente iz ciljne populacije kada je u pitanju skrining raka dojke, grlića materice i debelog creva, a kako bi ih pozvali na skrining pregled. Ovo je posebno važno za građane koji do sada nisu pozivani na skrining, jer nisi u sistemu zdravstvene zaštite- kaže doktorka Kostić, uz objašnjenje da u kruševačkom Domu zdravlja pravo na besplatan skrinig raka dojke i raka grlića materice ima svaka žena, nevezano da li ima overenu zdravstvenu knjiiicu, ali da je problem to što se organizovano ne pozivaju one koje sistem ne prepoznaje.

Pored besplatnih preventivnih i skrining pregleda u seoskim sredinama, u cilju dodatne edukacije građanki , kruševački Dom zdravlja , treću godinu zaredom organizuje i tribine na temu skrininga raka dojke i raka grlića materice. Predavanja su do sada organizovana u više desetina seoskih i gradskih mesnih zajednica, te u brojnim preduzećima i ustanovama. Kako je ovakav vid edukacije građanki rezultirao povećanjem broja žena koje se odazivaju na skrinig, odlučeno je da se predavanja u narednom periodu inteziviraju. Prošle nedelje, jedna od takvih tribina organizovana je u Velikim Kupcima.

