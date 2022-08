Besplatan program za mlade – „Saznaj, Deluj, Reši“

Mladi od 18 do 30 godina mogu da se prijave za besplatan program „Saznaj, Deluj, Reši“ (SDR), koji sprovodi Međunarodna fondacija za izborne sisteme (IFES). Prijave se podnose do 31. avgusta, program traje devet meseci, a obuhvata sticanje novih znanja i veština važnih za aktivistički i karijerni razvoj, druženje sa vršnjacima iz Srbije, podršku za realizaciju ideje, koja treba da dovede do pozitivne promene u sredini iz koje dolaze mladi.

-Želiš da naučiš nešto novo i upoznaš aktiviste iz cele Srbije koji razmišljaju kao i ti? Misliš da u tvom kraju postoje problemi, želiš da bude više edukativnih i kulturnih sadržaja ili prostora i stipendija za mlade – ovo je prilika da saznaš kako možeš dati svoj doprinos rešavanju ovakvih i sličnih pitanja. Ukoliko imaš između 18 i 30 godina, živiš u Srbiji i imaš motivaciju, viziju i želju da učiš i menjaš program Saznaj, Deluj, Reši (SDR) je baš za tebe! Prethodno iskustvo nije neophodno, a program je potpuno besplatan – saopštava organizator programa.

Mladi, kako je navedeno, imaju mogućnost da se druže sa vršnjacima iz Srbije, čuju korisne informacije od stručnjaka te steknu veštine koje će im koristiti u akademskom, karijernom i aktivističkom delu života. Osim toga dobijaju šansu da uz mentorstvo, tehničke i finansijske resurse, sprovedu svoju ideju ili pokrenu rešavanje problema u svom kraju te da se povežu sa različitim akterima zajednice i šire. Na kraju SDR druženja, na Samitu Inovacija, polaznici će predstaviti svoj projekat.

Program traje devet meseci, a biće održan kroz druženja uživo i onlajn sastanke, čiji će termini biti prilagođeni redovnim školskim ili akademskim aktivnostima.

Prijava se popunjava KLIKOMNAOVAJLINK, najkasnije do srede 31. avgusta do 15 časova, a više informacija je na IFES sajtu i vodiču za prijavu.

Dodatne informacije mladi mogu dobiti na onlajn sesiji, 24. avgusta u 18 časova, kojoj mogu da pristupe OVDE.

Pitanja mogu da se pošalju i na imejl [email protected], a informacije pruža i Instagram stranica @Saznaj_Deluj_Resi.

Program Saznaj, Deluj, Reši sprovodi Međunarodna fondacija za izborne sisteme (International Foundation for Electoral Systems– IFES).

Foto: Pixabay

J.B.