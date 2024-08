Batut: Toplotni talas i u Kruševcu

Iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ poručuju da će u nekoliko gradova Srbije, među kojima je i Kruševac, temperatura vazduha biti u kategoriji veoma opasne, što može potrajati do 23. avgusta

Sа аspеktа zdrаvljа ljudi, pо prеpоrukаmа Svеtskе zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, tоplоtni tаlаs је pојаvа оd nајmаnjе tri uzаstоpnа dаnа kаdа је mаksimаlnа dnеvnа tеmpеrаturа vаzduhа iznаd dеfinisаnе kritičnе vrеdnоsti.

Na osnovu najnovijeg prognostičkog materijala, u narednih devet dana postoje uslovi za pojavu toplotnog talasa u desetak okruga Srbije, među kojima je i Rasinski.

Prognozirane vrednosti maksimalne dnevne temperature vazduha biće u kategoriji veoma opasne i opasne pojave na severu Srbije do 23. avgusta, na jugu zemlje do 16, odnosno do 17. avgusta u delovima centralne, severozapadne i severoistočne Srbije.

U domen potencijalno opasne pojave spadaće maksimalne dnevne temperature vazduha do 23. agusta na većini ostale teritorije Srbije, osim u pojedinim brdsko-planinskim predelima gde nema upozorenja, ističu iz Batuta.

Foto: freepik

N. L.