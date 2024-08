Radovi na izgradnji Moravskog koridora teku po planu

Vesić je rekao da su na deonici od Koševa do Medveđe u toku radovi na asfaltiranju mosta preko Zapadne Morave i ukazao na to da je Moravski koridor jedan od najvažnijih auto-puteva u izgradnji u Srbiji, jer će povezati dva auto-puta, „Miloš Veliki“ i auto-put Beograd – Niš.

Ministar je istakao da suštinski, Moravski koridor oživljava ceo ovaj kraj, povezuje Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik i Kruševac i omogućava da više od 500.000 ljudi dobije brzu saobraćajnu vezu, kao i da obezbedi nove investicije i bolji i kvalitetniji život za sve ljude i dodao da je zadovoljan dinamikom radova.

Prema njegovim rečima, do kraja godine, biće pušteno u saobraćaj oko 30 kilometara od Koševa do Vrnjačke Banje.

Vesić je izrazio očekivanje da će do sredine naredne godine biti završena i deonica Čačak – Adrani, a do kraja 2025. godine i od Vrnjačke Banje do Adrana, čime će se konačno spojiti Banja i Kraljevo.

Ministar je naveo da kada se tome doda obilaznica oko Kragujevca, koja je počela da se gradi, kao i planirana brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar, ovaj kraj će se potpuno premrežiti auto-putevima i time će se ostvariti vizija da Srbija bude dobro saobraćajno povezana, što znači nova radna mesta i bolji život građana.

To će značiti veliki korak napred za ceo kraj, u šta će svi koji žive u ovom kraju već krajem iduće godine uveriti, poručio je ministar.

Direktor „Koridora Srbije“ Aleksandar Antić rekao je da je svakog dana na gradilištu Moravskog koridora angažovano više od 4.000 radnika, sa gotovo 2.000 jedinica mehanizacije.

Antić je napomenuo da su intenzivni radovi u toku i ovo je najintenzivnije gradilište u Srbiji i dodao da radovi idu jako dobro, i već je više od 20 kilometara pod dva sloja asfata, a započeti su i radovi na završnom sloju asfalta na pojedinim deonicama.

Asfaltiramo most preko Zapadne Morave, dug oko 500 metara, i na njemu radimo završni sloj asfalta, rekao je Antić i dodao da se radnici na toj deonici suočavaju sa različitim izazovima.

Direktor „Koridora Srbije“ je naveo da na ovih 30 kilometara, treba izgraditi četiri velike denivelisane raskrsnice i dovesti u fazu da mogu bezbedno da se puste u saobraćaj.

Završavamo petlje Koševi, Velika Drenova, Trstenik i Vrnjačka Banja i sva ova naseljena mesta imaće dobru komunikaciju sa novim auto-putem, ukazao je direktor „Koridora Srbije“.