Bagdala 3 danas bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15, bez vode će biti deo grada Lazarica- Kralja Vukašina i Kralja Vladislava, deo grada Bagdala 3- ulica Ilije Katića, prigradsko naselje Bivolje- Balkanska (od Bivoljske do Savske), Milana Rakića, Volterova (od Bivoljske do Rasine), Ilije Garašanina i prateće ulice.

Zbog izrade priključka, danas do 15h, bez vode će biti Kruševac- Balkanska (od Bivoljske do Savske) i prateće ulice.

Danas, kao i proteklih dana, zbog vremenskih uslova i pada temperature, JKP “Gradska toplana” Kruševac, uredno i bez problema proizvodi toplotnu energiju svim korisnicima širom grada.