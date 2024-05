Praznik za kraj: Fudbaleri Napretka dočekuju Zvezdu

U šestom kolu plej – ofa Mozzart Bet Super lige Srbije pod Bagdalom sutra, od 19 časova, gostuje Crvena zvezda

Gosti su već potvrdili osvajanje nove titule šampiona, Napredak plasmanom u plej – of obezbedio kontinuitet učešća u društvu najboljih, pa u poslednjoj utakmici u Kruševcu u ovom prvenstvu, rezultatskog imperativa nema, ni za jedne, ni za druge…

– Dolazi nam Crvena zvezda, to je praznik fudbala, ne samo za navijače pod Bagdalom, već za ovaj deo Srbije. Pripremamo se kao i za svaku drugu utakmicu, a pre svega bi pozvao Kruševljane na stadion, da podrže ovu našu podmlađenu ekipu, kako bi pružili što bolju partiju. Imamo kadrovskih problema, posle utakmice sa Vojvodinom ne možemo da računamo na Nikolu Marinkovića i Filipa Krstića, ali ko istrči na teren, taj je najbolji. Čeka nas, verujem, lepa utakmica. Zvezda je rasterećena, već je osvojila titulu. I mi smo ostvarili naš cilj i opet ćemo igrati sa podmlađenim timom. Priželjkujem što više golova, da publika može da uživa. Rekao sam u svlačionici – momci ovo je praznik, biće na tribinama sedam – osam hiljada navijača, izađite na teren i uživajte – istakao je na današnjoj konferenciji za medije šef stručnog štaba kruševačkog superligaša Ivan Stefanović.

Velike utakmice rađaju velike igrače, a duel sa šampionom je idealna prilika za promociju, prilika da se svaki od igrača predstavi u najboljem svetlu, uz obavezu da bude u funkciji tima…

– Ekipa je izvukla pouke iz prethodne utakmice sa Vojvodinom, odreagovala na prethodnih nekoliko treninga na najbolji mogući način i shodno tome imamo pravo da se nadamo pozitivnom rezultatu, iako se zna ko je favorit. Dajemo sebi za pravo da na terenu prikažemo najbolje što možemo i uživamo pred velikim brojem navijača, koji će, verujem da nas nose, kao na prethodnim utakmicama – poručio je mladi napadač Slobodan Stanojlović.

Karte za duel sa Crvenom zvezdom su danas puštene u prodaju. Glavna biletarnica je otvorena do 17 časova, a sutra od 10, do početka utakmice. Cene su iste, kao i uvek kada u Kruševcu gostuju Crvena zvezda ili Partizan, godinama se ne menjaju. Ulaznica za severnu tribinu je 200 dinara, južnu – 400, istočnu – 500, tribinu zapad 1 – 600 i zapad 2 – 700 dinara. Pošto je utakmica visokog rizika neophodno je da svi imaju karte, uključujući i decu mlađu od osam godina, a svaka karta je i polisa osiguranja, pošto su vlasnici osigurani kod Kompanije Dunav i neophodno je kartu sačuvati do napuštanja prostora stadiona.

Kapije stadiona otvaraju se sutra u 17 časova, kada će biti otvorene i biletarnice na severnoj, južnoj, istočnoj i tribini zapad 2.

Uobičajeno, kada su u pitanju ovakve utakmice, sve ulice oko stadiona biće zatvorene za saobraćaj od 16 do 22 sata, a za navijače beogradskog tima podsećanje: ne mogu da zapadnu tribinu sa obeležjima beogradskog kluba!