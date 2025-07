Aleksandar Gašić: Kada sviram frulu, ja sam srećan čovek

Mladi Kruševljanin aktivno svira frulu već dve godine i za to vreme je osvojio važno priznanje ,,Zlatna frula Šumadije” na takmičenju koje se svake godine održava blizu Rače Kragujevačke, u jednom ruralnom i pitoresknom mestu – Sepci

Frula je jedan od najstarijih narodnih duvačkih instrumenata, duboko ukorenjena u srpskoj tradiciji i kulturi, vekovima je pratila život srpskog seljaka. Bila je „glas prirode“, ali i sredstvo za razonodu, oglašavanje i duhovni izraz.

Negovanje tradicionalnog zvuka je jedan od glavnih ciljeva takmičenja Sabora frulaša koji se godinama unazad održava u selu Sepci, ispod starog hrasta gde je Bora Dugić odsvirao svoje prve tonove na parčetu drveta od šljive.

– Mislim da je negovanje tradicije plemenita stvar, pogotovo u današnje vreme, pa je ovo takmičenje jedan od najboljih načina za negovanje pravih vrednosti. Sastajemo se svake godine na jednom mestu, mi, mladi frulaši, i oni stariji koji nam predstavljaju podršku i bez kojih bi sve izgubilo smisao – naveo je Aleksandar Gašić.

Udruženje frulaša ,,Adam Milutinović” je do pre par godina okupljalo frulaše kruševačkog kraja, ali zbog sve manjeg broja članova, nije zaživelo. Tako je naš sagovornik jedan od retkih, a kako on navodi i jedini Kruševljanin koji neguje tradiciju na ovaj način.

Prošle godine je osvojio nagradu ,,Prva frula Šumadije”, dok se ove godine okitio zlatnom na Saboru u Sepcima koje predstavlja neku vrstu uvoda u jedan od najznačajnijih takmičenja frulaša u regionu – Saboru frulaša u Prislonici, kod Čačka.

– Samo takmičenje je podeljeno u razne kategorije, tu ima dosta dece, onda, starijih ljudi, bez kojih to ne bi bilo to, izvorno sviranje, a najveći značaj se pridodaje kategoriji – savremeno sviranje, to je ono pravo! Imao sam tu sreću, jer neću reći da i ona ne igra ulogu do uspeha, da i savremenoj kategoriji sviranja, osvojim laskavu titulu prvog mesta – Zlatna frula Šumadije.

Komisiju su činili starešina sabora, maestro Bora Dugić, kao i etnomuzikološkinje Neda Nikolić i Svetlana Azanjac. Na kraju sabora je održan poklon koncert Bore Dugića i Bobana Prodanovića.

Pored toga, Gašić je učestvovao u emisiji ,,Šarenica”, na poziv Siniše Vićentijevića – rukovodioca Narodnog ansambla Radio Beograda, te je imao prilike da gledaocima javnog medijskog servisa Srbije predstavi svoj rad.

– Frula je Božiji instrument! Jedini instrument koji se ljubi dok se svira. Taj dodir usana i piska je nešto neverovatno, i, stvarno, nešto najsličnije poljupcu. Za kraj bih rekao da posebnu zahvalnost dugujem jednom čoveku, koji je u meni probudio tu ljubav prema fruli, i koji je epicentar svih tonova u meni, a to je, moj dobri, čika Ranđel! Takođe, poruka cele priče je – Ne umem nikome reći formulu večne sreće, ali, kada sviram frulu, ja sam srećan čovek!

Nikola Lazić