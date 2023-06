Akcija „Treće dete“

Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Kruševca i komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike Grada Kruševca danas u Mozaik Sali organizovali su akciju „Treće dete“. Ovo je jedna od mnogobrojnih podsticajnih aktivnosti koja je usmerena na pospešivanje nataliteta, ali istovremeno i materijalne podrške roditeljima sa većim brojem dece

– Podrška roditeljstvu je jedna veoma važna tema i nešto na čemu moramo svi zajedno da radimo jer je danas veliki izazov biti roditelj, ali kao što je izazov, to je i jedna velika odgovornost i čast. Vi ste podarili ono najlepše što čovek može da podari, a to je život. Grad Kruševac će se truditi da svake godine izdvoji sve više sredstava za populacionu politiku. Ova pomoć je simbolična i to je samo jedan gest vama roditeljima u vidu podrške – istakao je zamenik gradonačelnice Aleksandar Jovanović

Roditeljima je uručena poklon čestitka za treće, četvrto i peto dete sa teritorije Grada Kruševca u vrednosti od 15 hiljada dinara.

– Naporan rad, veliki infrastrukturni, ali i institucionalni rezultati stvorili su osnov za bolji kvalitet života u našem gradu. Naša obaveza je da i dalje naporno radimo za poboljšanje uslova života, a obaveza svih nas je da širimo poruku koliko je to lepo ostvariti se kao roditelj, da naše mališane izgradimo u dobru decu i da je rađanje novog života jedna od najlepših stvari u životu – rekao je Ivan Mijailović, predsednik komisije za sprovođenje mera i aktivnosti populacione politike Grada Kruševca

Generalni pokrovitelj akcije „Treće dete“ je Grad Kruševac. Ove godine izdvojeno je preko 52 miliona dinara iz budžeta grada za finansiranje raznih akcija populacione politike.

