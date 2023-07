Gradski servis za utorak 11. jul

0Zbog čišćenja odvodnih kanala došlo je juče do havarije na vodovodnoj mreži usled čega je bez vode ostalo naseljeno mesto Globoder i deo opštine Trstenik koji se snabdeva vodom sa vodosistema „Ćelije“.

Za korisnike kojima je obustavljeno vodosnabdevanje postavljene su dve cisterne sa pijaćom vodom u Stopanji.

Ponovno uspostavljanje vodosnabdevanja za navedena seoska mesta očekuje se tokom današnjeg dana.

Zbog izrade vodovodnog priključka danas do 15 sati bez vode će biti Prnjavor – Gavrila Principa (od Krfljanske do Brestovačke), Brestovačka (od Krfljanske do Gavrila Principa) i prateće ulice.