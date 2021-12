Anđela Milojević, velika karate nada: Spremna za velika dela

– Na takmičenjima se često borim protiv nekoliko godina starijih karatistikinja i uspevam da ih pobeđujem. Bavljenje ovim sportom mi mnogo znači i volela bih da nastavim da i dalje treniram karate i da osvajam nove medalje, jer to potvrđuje da sam dobra u ovome što radim i čemu posvećujem svoje vreme – kaže Anđela Milojević, koja sa svojih 12 godina ima već 165 osvojenih medalja, članica je reprezentacije Srbije, višestruki prvak države u svojim uzrasnim kategorijama

Očekivano, Anđelu Milojević je Opština Varvarin nedavno proglasila za najperspektivniju mladu sportistkinju, pošto je to prethodno učinila i Opština Ćićevac. Rezultati koje je dvanaestogodišnjakinja iz Donjeg Katuna postigla već sada su impresivni, što najbolje ilustruje brojka od čak 175 osvojenih medalja, Proglašena je za najuspešniju takmičarku u 2019. godini Šotokan saveza Srbije u kategoriji devojčica do 15 godina, kada je stigla i do pete pozicije u kategoriji devojčica do 14 godina u Evropi. Nedavno je dobila poziv za reprezentaciju Srbije (disciplina borbe) za Evropsko prvenstveno.

Anđela je primerna učenica Osnovne škole Jovan Kursula u Donjem Katunu i članica Karate kluba „Šotokan Ći” iz Ćićevca. Ima malo teži život od većine svojih vršnjaka. Živi u socijalno ugroženoj porodici, ali ima svoj san.

– Bavljenje ovim sportom mi mnogo znači, da naučim da se odbranim, da zadam udarac, a najviše me raduje kad osvajam poene. Zato bih i volela da nastavim da i dalje treniram karate i da osvajam nove medalje, jer to potvrđuje da sam dobra u ovome što radim i čemu posvećujem svoje vreme – rekla je talentovana mlada sportistkinja.

Karate je počela da trenira, kako kaže, sasvim slučajno. Videla je fotografiju devojčice u nekoj karate pozi i osetila je želju da se i sama bavi ovim sportom, iako u tom momentu njemu nije znala gotovo ništa. I, bila je to sportska ljubav na prvi pogled, koja ne prestaje već šest godina…

U međuvremenu je Anđela došla do crnog pojasa i jedna je od najtalentovanijih sportistkinja svog kraja. Mladost može samo da joj pomogne u ambicijama da se i dalje takmuičarski razvija.

– Na takmičenjima se često borim protiv nekoliko godina starijih karatistikinja i uspevam da ih pobedim. Bila sam najmlađa među učesnicima Evropskog prvenstva u ^eškoj, gde sam bila peta. Medalje sam osvajala na takmičenjima Srpske karate federacije, gde sam se isto tako borila protiv starijih takmičarki. Svesna sam toga da su takmičarski iskusnije od mene, ali kada počne borba ne razmišljam o tome, znam da sam spremna i bitno je da to i pokažem.

Trener Lazar Radosavljević o Anđeli ima samo reči hvale. Kaže da je ona primer velike odgovornosti i posvećenosti sportu i smatra da joj predstoji lepa karijera:

– Put ove devojčice do izuzetnih sportskih rezultata otežava više nego skromno materijalno stanje njene porodice, ali ja sam sa njom od samog početka, dakle već šestu godinu, i mogu reći da je Anđela primer kako težak život ne treba da nas sputava. To je dete koje ne nalazi izgovore u životnim uslovima u kojima živi. Ona se uvek bori i uvek izvlači najbolje iz sebe. Anđela Milojević sve svoje životne nedostatke nadoknađuje uspesima u karateu. Članica je reprezentacije Srbije, višestruki prvak države u svojim uzrasnim kategorijama. Anđelini uspesi su 99 posto rezultat njenog rada, ona ne propušta treninge, na svakom podjedanko pruža svoj maksimum. Već sada je vanserijski talenat, ali svakako ima još puno toga što može da nauči kako bi i sutra u seniroskoj konkurenciji nastavila da pobeđuje. I ono što je najbitnije, ona je svesna toga. Zajedno treniramo tri puta nedeljno, kad bi bilo malo boljih uslova trenirali bismo i češće i više, posebno ako znamo da rezultati uspešnih sportista podrazumevaju po desetak treninga nedeljno, ali Anđela i samostalno trenira svakodnevno kod kuće i zaista je posvećena ovoj borilačkoj veštini.

Anđelin san je da upiše Vojnu akademiju, pa jedva čeka da završi osmi razred, jer namerava da konkuriše za Vojnu gimnaziju. Ali, kako stvari stoje, moći će da se i u sportu realizuje.

– Već u ranom periodu rada se može proceniti kako će se mladi sportista dalje razvijati. Anđela već ima dobru tehniku, ali i srce da izađe i da se bori, tako da se i takmičila sa devojčicama koje su dve do tri godine starije od nje i nikada nije uzmicala. Sve to mnogo obećava – završava Anđelin trener Lazar Radosavljević.

N.G.