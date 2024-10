135 godina Trayal korporacije: Otkriven spomenik Milošu Obiliću

Centralna proslava 135 godina postojanja Trayal korporacije, najveće fabrike u Kruševcu, održana je u četvrtak u Parunovcu, uz bogatu svečanost i prisustvo brojnih visokih zvanica. Program je počeo osvećenjem novoizgrađenog hrama svetih Nikole i Agatonika, smeštenog u krugu fabrike. Nakon svečanog čina, brojni gosti okupili su se ispred glavne kapije Trayala, gde je otkriven spomenik legendarnom epskom junaku Milošu Obiliću, po kojem je barutana i dobila ime pre 135 godina. Novoizgrađena crkva svetih Nikole i Agatonika, koja je osvećena u krugu Trayal Korporacije, predstavlja važan duhovni i kulturni doprinos ovom industrijskom kompleksu. Hram je podignut kao simbol zahvalnosti i vere, i posvećen je svetiteljima koji su čuvari radnika i zajednice, a njegova arhitektura spaja tradicionalne elemente srpske pravoslavne gradnje sa modernim dizajnom, prilagođena industrijskom okruženju. Osvećenje hrama predvodio je Mitropolit kruševački Gospodin dr David, a mnogi radnici i gosti prisustvovali su ovom svečanom činu. Mitropolit David, dodelio je orden, Krst Svetog kneza Lazara, prvog stepena generalnom direktoru korporacije, Milošu Neneziću, za vernost i delatnu ljubav prema crkvi i izuzetan doprinos prilikom izgradnje hrama Svetog Nikolaja Mirlikijskog i Svetog mučenika Agatonika u Parunovcu, obnovi hrama Svetog Đorđa u Kruševcu, Crkvi u Jasikovici i na Jastrepcu. Mitropolit je u svojoj besedi podsetio na važnost zajedništva ljudi koja je pravi put ka bogu. -Sve se ovo zbiva u gradu našega čestitoga kneza, koji stoji kraj gospoda, onda je i naše mesto u ovom trenutku biva još dragocenije. Kako je rekao naš starac Patrijarh Pavle: „Kada bi se dalo nama Srbima slobode, poštovanja, poverenja, znali bismo mi šta bismo sa sobom, sve bi brzo bilo gotovo. Spregnuvši sve svoje darove, mi bismo se krstili, mi bismo se usavršili i posvetleli, umnožili i obnožili, ali nažalost ne da nam se“. Osvrnuo se i na nedaće koje su pratile srpski narod kroz vekove, koji je neprestano padao pa se izdizao iz pepela. -Na ovom mestu, hvala bogu, vidimo da smo odmakli daleko od početka. Sve je izgrađeno, sve je krasno i raznovrsno, sva braća su se udružila da ovo mesto pretvore u jedno od najelitnijih mesta tehnike, nauke, zanatstva i veština kojima naš narod raspolaže. Ovde na ovom mestu, odjedamput se pojavila crkva, u Kruševcu se hramovi može, ali mi ništa ne režiramo, hramovi sami niču. Moje najdublje uverenje je zaista da hramovi širom naše eparhije nastaju sami, zato što to narod božiji hoće. Želimo svim ljudima zdravlje i puno leta gospodnjih, a naši hramovi neka se množe dobrom voljom naših ljudi. Miloš Nenezić je naglasio da mu je drago da se Kruševac sve više širi i unapređuje i da je na periferiji grada, u sklopu Koroporacije izgrađena crkva koja će biti dostupna i građanstvu. -Svi znamo da je Sveti Nikola slava koju najveći broj Srba slavi, tako da se nadamo da ćemo dati građanima jedan dobar doprinos. Do ovoga ne bi došlo da Njegovo Preosveštenstvo Mitropolit kruševački gospodin David sa sveštenstvom nije otpočeka uz nas i to snažno, prenoseći nam božiju blagoslov uz koju uspeli da dođemo dovde, da od našeg ukupnog prihoda, koji je prošle godine bio najveći u istoriji Korporacije, odvojimo jedan deo sredstava kako bismo mogli da samostalno završimo ovaj hram, koji ćemo u narednom periodu i oslikati-rekao je Nenezić. Otkriven spomenik Milošu Obiliću Nakon svečanog čina, brojni gosti okupili su se ispred glavne kapije Trayala, gde je otkriven spomenik legendarnom epskom junaku Milošu Obiliću, po kojem je barutana i dobila ime pre 135 godina, a čije ime nosi nova fabrika Trayal korporacije. Ovo kulturno i istorijsko obeležje simbolizuje vekovnu vezu sa srpskom tradicijom i slavnu prošlost.

Spomenik je otkrio generalni direktor Trayal korporacije, Miloš Nenezić, a okupljenim građanima obratio se direktor Narodnog muzeja u Kruševcu, Nikola Pantelić koji je govorio zbog čega je Obilić najveći junak naše tradicije.

-Korporacija je osnovana ukazom kralja Milana, 1888. godine kao barutana „Obilićevo“ i 1889. godine u okviru obeležavanja 500 godina od Kosovskog boja, položen je kamen temeljac za ovu fabriku, koja je nazvana po najhrabrijem vitezu kneza Lazara, koji se isticao ne samo zbog toga što je ubio turskog sultana Murata, već što je pravi primer „čojstva i junaštva“. On nije dao svoj život samo za svoju otadžbinu i veru, već i da održi svoju reč, važi za najvećeg srpskog junaka sve do 19. veka, on će biti primer koji će slediti srpski junaci u svim potonjim ratovima.

Ovom prilikom glumac Dejan Lutkić, govorio je stihove iz Gorskog vijenca, koji veličaju Miloša Obilića.