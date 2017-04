U toku je izborna tišina – biračka mesta sutra se otvaraju u 7 časova

U Kruševcu će sutra na predsedničkim izborima na 132 biračka mesta moći da glasa 112.055 birača. Izborni proces će sprovoditi i kontrolisati birački odbori, od kojih svaki broji po 26 članova, što je ukupno oko 3.400 ljudi uključenih u izborni proces u Kruševcu

Biračka mesta sutra će biti otvorena od 7 do 20 časova. Iz Republičke izborne komisije stiglo je uputstvo za birače u kome se, između ostalog, navodi da svako na glasanje mora poneti ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu.

Osobe kojima su lične karte istekle moraju uz ličnu kartu poneti i potvrdu da je postupak dobijanja nove u toku.

Bolesne, nepokretne i osobe sa invaliditetom mogu glasati u svojim domovima, pod uslovom da taj zahtev biračkom odboru jave sutra do 11 časova. Slepe osobe mogu na biračko mesto doći sa psima vodičima.

Radno telo Republičke izborne komisije za Grad Kruševac u sredu je od Republičke izborne komisije primilo izborni materijal, a u četvrtak ga je distribuiralo predstavnicima 132 biračka odbora.

-Radno telo je 29. marta u prostorijama Rasinskog upravnog okruga primilo od Republičke izborne komisije materijal. Mi smo taj materijal rasporedili u 132 vreće. Svaka sadrži glasačke listiće, UV lampe, olovke, kutije, zatvornice za vreće, vosak, zapisnike. Taj materijal je potom predat predsedniku i zameniku predsednika svakog od 132 biračka odbora. To se čini zapisnički i oni taj materijal čuvaju do otvaranja biračkih mesta. Radno telo taj materijal ponovo od njih preuzima u nedelju, nakon obavljenog glasanja – rekao je za krusevacgrad Ivan Anđelić, koordinator Radnog tela Republičke izborne komisije za Grad Kruševac, koji je inače načelnik Gradske uprave Kruševac.

Pomenuto Radno telo, objašnjava on, broji deset članova, a načelnik je po funkciji koordinator.

On napominje da su organi za sprovođenje izbora za predsednika Srbije Republička izborna komisija i birački odbori te da Radno telo obavlja tehničke poslove za RIK.

Zadatak Radnog tela je prethodno bio da od ovlašćenih lica, odnosno poslaničkih grupa u Skupštini Srbije, primi predloge kandidata za stalni stastav biračkih odbora kao i predloge za članove biračkih odbora u proširenom sastavu, od ovlašćenih lica od strane proglašenih kandidata za predsednika.

– Mi smo to ovde objedinili i do 19. marta smo RIK-u prosledili predlog za stalni sastav biračkih odbora, a do 27. marta smo dostavili predloge za proširene sastave biračkih odbora. U stalnom sastavu broj članova zavisi od veličine određene poslaničke grupe, s tim što broj članova jedne grupe ne sme da pređe polovinu, a prošireni sastav uvek ima člana i zamenika. To znači da u svakom biračkom odboru imamo 26 članova, 6 u stalnom sastavu i 20 u proširenom jer samo kandidat GG Ljubiša Preletačević Beli nije predložio članove za prošireni sastav – rekao je Anđelić.

Radno telo se stara i da budu obezbeđeni materijalni tehnički i drugi uslovi na biračkom mestu kako bi glasanje moglo da teče u skladu sa zakonom i uputstvima RIK-a. To telo je takođe bilo nadležno za sprovođenje obuke članova biračkog odbora o njihovim nadležnostima i aktivnostima na biračkom mestu.

J.B.

U toku je izborna tišina – biračka mesta sutra se otvaraju u 7 časova

