U septembru u Rasinskom okrugu rešeno 19 slučajeva tehnoloških viškova u prosveti

U Rasinskom okrugu je tokom prošle školske godine preuzimanjem rešeno pitanje 41 osobe zaposlene u prosveti, koje su delimično ili potpuno bile ostale bez norme, dok je u prvih mesec dana ove školske godine rešeno 19 takvih slučajeva. U Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije apeluju na direktore da zahteve rešavaju u zakonskom roku kako bi proces preuzimanja i ukrupnjavanja norme bio uspešno sproveden

Tokom septembra, odnosno za prvih mesec dana nove školske godine, na području Školske uprave Kruševac koja obuhvata Rasinski okrug “zbrinuto” je 19 lica koja su predala zahtev za preuzimanje. To je učinjeno u skladu sa važećim zakonima i uputstvom resornog ministarstva, a u cilju ukrupnjivanja radne norme. To je za novine GRAD, rekao Predrag Gašić, član ispred Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Radne podgrupe Školske uprave Kruševac za praćenje angažovanja zaposlenih u prosveti. Tom sindikatu, inače, pripadaju skoro sve škole u Kruševcu.

–Prema trenutnim podacima na listi zaposlenih za čijim je radom prestala potreba (lista tehnoloških viškova ili „A“ lista) na području Rasinskog okruga ima 78 lica u nastavi i vannastavnim angažovanjima – rekao je Gašić. Podaci pokazuju da je najviše profesora engleskog – 14. Na spisku je 7 profesora fizičkog, po pet geografičara i profesora likovnog te po četiri profesora informatike, matematike, muzičkog i srpskog. Istovremeno se na listi sa nepunim radnim vremenom trenutno nalazi 180 lica zaposlenih u školama i vaspitno obrazovnim ustanovama u Rasinskom okrugu.

Da je saradnja u okviru pomenute radne podgrupe dobra potvrdjuje, kako je kazao, to što u prošloj školskoj godini nije bilo ni jednog nerešenog slučaja rasporedjivanja tehnoloških viškova.

On je podsetio da je zadatak radnih podgrupa pri školskim upravama da prate proces preuzimanja radnika sa pomenutih lista kao i da prate listu slobodnih radnih mesta. Liste pre početka školske godine utvrdjuju načelnici školske uprave, predstavnic direktora i reprezentativnih sindikata, koji čine i pomenutu radnu grupu. Zaposleni koji imaju pravo za zasnivanje radnog odnosa preuzimanjem obraćaju se u pisanoj formi obrazovno – vaspitnoj instituciji koja ima potrebu za datim kadrom. Direktori škola su dužni da odgovore na zahtev u roku od pet dana. Radna podgrupa ima zadatak da, ukoliko postoji kršenje zakona i pozakonskih akata od strane direktora, resornom ministarstvu predloži kontrolu.

-S obzirom na to da direktori pojedinih škola nisu u potpunosti ispoštovali rokove za razmatranje predatih zahteva radnika apelujem da se to ne ponavlja i ne vrši opstrukcija procesa preuzimanja kako bismo i ove školske godine, kao i prethodne, uspešno realizovali ovaj odgovoran zadatak – kazao je on. Dodao je da je saradnja sa ostalim članovima dobra te da je potvrda njihovog timskog rada to što su podgrupa koja ima najbolje rezultate u Srbiji.

U septembru u Rasinskom okrugu rešeno 19 slučajeva tehnoloških viškova u prosveti

