Prava osiguranih lica – novine u zakazivanju dodatna komplikacija

Broj obraćanja zaštitniku prava osiguranih lica u Kruševcu sličan je kao i prethodnih godina ali se sa uvođenjem Integrisanog zdravstvenog informacinog sistema (IZIS-a), te zakazivanjem na primarnom nivou preko nacionalnog kol centra, situacija, smatraju građani, dodatno iskomplikovala.

To potvrđuju i ankete koje su sprovele novine GRAD, gde su se građani u velikom broju izjasnili da su nakon uvođenja novina u zakazivanju, čekanja na pregled i potrebne dijagnostičke procedure znatno duža nego ranije.

Do polovine ove godine registrovano je oko 220 obraćanja građana sa pitanjima i 22 obraćanja gde je osiguranicima pružena pomoć, saznajemo od Živke Jelić, zaštitnice prava osiguranih lica.

– Kada su u pitanju obraćanja Zaštitniku prava osiguranih lica, najčešće su to problemi u nemogućnosti zakazivanja zbog malog broja objavljenih termina i brze popunjenosti istih, kao i u vezi toga šta je čija obaveza zakazivanja, naročito dijagnostičkih procedura na sekundarnom nivou , po predlogu lekara specijaliste kod koga je lice upućeno od strane izabranog lekara, u smislu da li tu uslugu treba da zakaže lekar specijalista ili izabrani lekar – kaže Živka Jelić.

Prema njenim rečima, ukoliko postoji potreba i ukoliko je izabrani lekar uputio pacijenta na pravo mesto, lekar specijalista može u okviru svog odeljenja da obavi sve potrebne dijagnostičke procedure, bez da pacijenta vraća na primarni nivo zdravstvene zaštite, odnosno, kod izabranog lekara.

– Ukoliko se pacijent uputi kod interniste, a on nakon pregleda utvrdi da treba uraditi određene dodatne analize, lekar specijalista ih može, ako postoje uslovi, uraditi u okviru svog odeljenja. Takođe, ukoliko smatra da je pacijentu potreban, na primer, pregled kardiloga, on ga može uputiti na taj pregled- kaže ona, dodajući da se u praksi dešava i to da se pacijent od strane izabranog lekara ne pošalje na pravo mesto, da se najčešća “mešanja” dešavaju između internističkih i neuroloških pregleda, te da u takvim situacijama lekar specijalista može, ali nije u obavezi da prosledi pacijenta kod drugog specijaliste.

Ignorišu se izveštaji lekara u privatnoj praksi Više anketiranih građana navelo je da problema imaju i sa zakazivanjem određenih dijagnostičkih procedura na osnovu izveštaja lekara specijalista koji rade u privatnoj praksi. Izabrani lekar, kako su građani naveli, često ne želi da ispoštuje preporuke privatnih lekara specijalista, uz obrazloženje da se tražene procedure mogu zakazati jedino ukoliko su predložene od strane lekara u državnoj zdravstvenoj ustanovi. Kako navodi zaštitnica prava osiguranih lica, izveštaji i preporuke lekara u privatnoj i državnoj praksi imaju istu težinu, te se tako i moraju tretirati u sistemu zdravstvene zaštite. – Zakonom o zdravstvenom osiguranju i aktima RFZO nije ograničena primena specijalističkih izveštaja i druge medicinske dokumentacije izdate od lekara specijalista iz privatnih ordinacija i u postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja podjednako se cene kao i izveštaji lekara specijalista iz zdravstvenih ustanova iz Plana mreže – objašnjava Jelićka, dodajući, ipak, da su izabrani lekari i drugi organi koji učestvuju u postupku donošenja ocena o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja samostalni u svom radu i postupaju u skladu sa doktrinama struke.

