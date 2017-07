Prošireno prihvatilište za pse u Srnju

Prihvatilište za pse u Srnju prošireno je za 250 kvadrata, čime je obezbeđen smeštaj za još 50 napuštenih pasa. Novoizgrađeni objekat donacija je Udruženja “Anđeo” iz Hanovera

Uz već postojeće kapacitete, prihvatilište će sada moći da primi do 250 pasa, s tim da je novoizgrađeni objekat prilagođen i za zbrinjavanje štenaca i skotnih kuja. Objekat je potpuno opremljen, a da bi se stavio u funkciju potrebno je da se priključi na gradsku vodu, što se očekuje u narednom periodu.

Monika i Bojan Milanović iz Udruženja “Anđeo” sa ovim prihvatilištem sarađuju već tri godine, a njihova pomoć sastoji se u hrani, lečenju i održavanju prostora u kome borave napušteni psi.

Na godišnjem nivou, Udruženje donira između 6 i 7.000 evra, a aktivno učestvuju i udomljavanju pasa.

– Iz ovog prihvatilišta u Nemačkoj smo do sada udomili oko 30 pasa. Mogli smo i više, ali je papirologija komplikovana – kažu Milanovići.

Ističu da prihvatilišta u Nemačkoj zadovoljavaju sve standarde , te da se delovanje njihovog udruženja tamo svodi na zbrinjavanje pasa o kojima vlasnici iz određenih razloga više ne mogu da brinu.

– U Srbiji su prihvatilišta za pse solidnog kvaliteta, a ono što ih razlikuje od onih u Nemačkoj je to što tamo ima mnogo volontera koji dolaze kako bi očistili bokseve, nahranili i prošetali pse. Mislim da to nama nedostaje i da bi ljudi trebalo da se prijavljuju za ovu vrstu volonterskog rada – kaže Bojan.

Prema rečima Vladimira Aleksića, šefa ZOO higijene, trenutno se u prihvatilištu nalazi oko 150 pasa.

– Godišnje se udomi najviše do 70 pasa , uglavnom od strane udruženja koja se bave zaštitom životinja i to su u većini psi određene rase, poput setera,poentera, retrivera… – kaže on.

Imajući u vidu da je problem pasa lutalica prisutan u celoj Srbiji, u ovom prihvatilištu vrše besplatnu sterilizaciju. Dnevno se mogu obaviti najviše dve sterilizacije, a građani koji žele da sterilišu svog psa, mogu to učiniti ovde. Za sterilizaciju 100 ženki potrebna sredstva trenutno je obezbedila Fondacija „Brižit Bardo“.

