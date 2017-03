Predsednički kandidat Vuk Jeremić u Kruševcu pozvao Vučića na TV duel

Predsednički kandidat, Vuk Jeremić, ponovo je pozvao predsedničkog kandidata vladajuće koalicije, Aleksandra Vučića, na televizijski duel da mu, kako je rekao „u lice kaže ono što Srbija zna o njegovom bratu“

– Danas je premijer održao konferenciju za medije, sablažnjavao se nad stvarima koje se govore o njegovom bratu. Ja ga još jednom pozivam na TV duel da mu u lice i pred kamerama kažem ono što Srbija zna o njegovo bratu i to jednu po jednu stvar u detalje, stvari koje se završavaju ovog Uskrsa – rekao je predsednički kandidat, Vuk Jeremić u Kruševcu.

Pred pristalicama okupljenim ispred njegove kacelarije u centru grada rekao je da je sada sve potpuno ogoljeno, „da su oni apsolutno spremi na sve, ali nisu spremni na mene i nisu spremni na nas“.

Podsetio je da je Srbija u teškoj situaciji, što gradjani dobro znaju, da smo u mnogim stvarima pali na vrlo niske grane te da to mora i može da se promeni u zemlji kojoj je Bog sve dao.

– Imamo plodnu zemlju, rudna bogatstva, povoljan geografiski položaj i imamo, što je najvažnije, vredne, obrazovane, pristojne i sposobne ljude koji su u stanju da se dokažu samo kada im se pruži prilika. Kandidovao sam se kako bi svako imao priliku da se pokaže i da bi svako mogao da pristojno živi od svog rada, bez da ikoga moli, bez da pred bilo kim kleči i bez da nosi pelene – poručio je Jeremić.

Rekao je da u Kruševcu, gde je nekada carovao Car Lazar, danas caruje Bata Gašić, na pomen čijeg imena su se čuli zvižduci i pištaljke, i pozvao Kruševljane da razmisle o razlici izmedju Bate i Lazara.

– Danas se na ikonama slika Bata, to je njihov doživljaj Srbije, to je njihov doživljaj vrednosti, to su oni, to je nešto što mora da ode u prošlost, to je nešto čemu imamo snage da vidimo ledja samo ako izadjemo i ako budemo glasali – kazao je Jeremić.

Jeremić je sa više od 200 pristalica, predvodjen bubnjarima, prošetao glavnom gradskom ulicom, a na kraju šetnje se pozdravio sa aktivistima Srpske napredne stranke koji su na pet štandova, postavljenih u centru grada jedan do drugog, delili propagandni materijal.

Jeremić je bio u pratnji supruge Nataše te lidera Nove Srbije, Velimira Ilića i predsednika Narodnog pokreta Srbije, Miroslava Aleksića.

Predsednički kandidat Vuk Jeremić u Kruševcu pozvao Vučića na TV duel

