Posao u kompaniji “Kromberg i Šubert” želi četiri hiljade ljudi

Za posao u kompaniji “Kromberg i Šubert”, koja do kraja godine treba da završi izgradnju fabrike u Kruševcu, do sada se prijavilo oko četiri hiljade ljudi

– Za posao u proizvodnji do sada se prijavilo dve i po hiljade ljudi. Oni su prijave predavali u našoj privremenoj kancelariji na Trgu Kosturnica. Na oglase za pozicije van proizvodnje, koje nekoliko puta mesecno objavljujemo na sajtu Lako do posla, do sada se javilo više od hiljadu i po kandidata. Na više od 400 intervjua, koje smo da sada organizovali, bilo je oko 800 kandidata – navedeno je u odgovorima kompanije “Kromberg i Šubert” dostavljenim portalu krusevacgrad.rs.

Kompanija koja se bavi proizvodnjom kablova za autoindustriju, do sada je zaposlila 150 radnika u Kruševcu. Prema trenutnim planovima do kraja ove godine trebalo bi da uposli 250, a do kraja naredne ukupno hiljadu radnika. Predvidjeno je da do kraja 2022. godine fabrika zapošljava dve i po hiljade ljudi.

U toj kompaniji navode da se zaposleni obučavaju u inostranstvu.

– Osnovna obuka traje tri nedelje, odvija se Bitolju u Makedoniji, u fabrici “Kromberg i Šuberta” koju je centrala odredila za podršku za pokretanje proizvodnje u Kruševcu. Specificna obuka vezana za proizvodni projekat odvija u Rumuniji, u malom mestu Nadab blizu Arada i ona traje od tri do šest nedelja .- preciziraju toj kompaniji.

Fabrici u Kruševcu, navode u kompaniji, su u početku bili potrebni menadžeri i administracija, usledilo je zapošljavanje srednjeg menadžmenta, te ljudi sa tehničkim obrazovanjem, a u oktobru se krenulo sa primanjem prvih grupa proizvodnih radnika.

Proizvodni radnici će činiti najveći broj zaposlenih, a kako se proizvodnja bude povećavala biće potrebni novi radnici na svim nivoima.

Odgovarajući na pitanje o kvalifikovanosti ovdašnje radne snage u toj kompaniji navode da generalno kandidati imaju potrebno obrazovanje i kvalifikovanost te da će najveći izazov u budućnosti biti uklapanje zaposlenih u sistem rada autoindustrije, koji je radno intenzivan i u kome su kolektiv (timski duh) i organizacija najbitniji.

– U Kruševcu i Rasinskom okrugu nije bilo autoindustrije organizovane na principima po kojima posluje “Kromberg i Šubert”. Naši osnovni principi su da se zaposleni osećaju kao kod kuće, da se brinu za kolektiv (svoj tim) kao za sebe i da osete zajedništvo jer je uspeh fabrike baziran na zajedničkom radu i angažovanju svih zaposlenih. Kromberg i Šubert ima interne politike i standarde u obuci zaposlenih, po kojima razvija i tehničke i upravljačke veštine zaposlenih – navode u toj kompaniji.

Ugovor o izgradnji fabrike u Kruševcu predstavnici kompanije “Kromberg i Šubert” potpisali su sa prošlog oktobra sa predstavnicima Vlade i Grada. Tada je saopšteno da je investiciju vrednu oko 29 miliona evra sa 9,5 miliona evra podsticajnih sredstava podržala Vlada dok je Grad Kruševac ustupio 6,2 hektara zemljišta i obezbedio infastrukturne priključke.

Posao u kompaniji “Kromberg i Šubert” želi četiri hiljade ljudi

Za posao u kompaniji “Kromberg i Šubert”, koja do kraja godine treba da završi izgradnju fabrike u Kruševcu, do sada se prijavilo oko četiri hiljade ljudi - Za posao u proizvodnji do sada se prijavilo dve i po hiljade ljudi. Oni su prijave predavali u našoj privremenoj kancelariji na Trgu Kosturnica. Na oglase za pozicije van proizvodnje, koje nekoliko puta mesecno objavljujemo na sajtu Lako do posla, do sada se javilo više od hiljadu i po kandidata. Na više od 400 intervjua, koje smo da sada organizovali, bilo je oko 800 kandidata – navedeno je u odgovorima kompanije “Kromberg i…