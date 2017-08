Koliko potrošači poznaju svoja prava

Anketa koju je Organizacija potrošača Kragujevac sprovela na uzorku od 2.500 ispitanika pokazala je većina građana zna kome treba da se obrati u slučaju reklamacije, ali ne i tačne rokove u kojima je moguće reklamirati robu ili uslugu. S druge strane, pozitivno je to što samo tri odsto ispitanika ne bi učinilo ništa u slučaju povrede potrošačkih prava

Prema rečima Zorana Nikolića, predsednika Organizacije potrošača Kragujevac, sprovedena anketa pokazala je da postoje pozitivni pomaci kada je u pitanju poznavanje ispravne procedure za reklamacije.

– Oko 80 odsto ispitanka znalo je da se u slučaju reklamacije prvo treba obratiti prodavcu. Istovremeno, ohrabruje i to što je zanemarljiv broj onih potrošača, oko tri odsto, koji ne bi učinili ništa u situacijama kada su im narušena potrošačka prava – kaže Nikolić, uz napomenu da su ovi pozitivni pomaci rezultat svih dosadašnjih edukacija u domenu zaštite potrošača, a što je osnov za svaku narednu aktivnost nadležnih insitutucija.

Sa druge strane, kako je rekao, potrošači su još uvek nedovoljno informisani kada su u pitanju rokovi za odgovor trgovca na podnetu reklamaciju kao i period u kome je moguće reklamirati robu ili uslugu, a što su dve jako bitne oblasti.

– Trećina ispitanika je izjasnila da je tokom šest meseci moguće uložiti prigovor, što je netačno, a četvrtina da je to dve godine, što je tačan odgovor. To je posledica nedovoljne informisanosti potrošača ali i lošeg postupanja trgovaca – rekao je on, uz objašnjenje da u Srbiji još uvek postoje trgovci koji pri kupovini saopštavaju potrošačima da čuvaju račun jer imaju pravo na reklamaciju tokom šest meseci, što je netačno i predstavlja grubo kršenje osnovnih potrošačkih prava.

Nedovoljno znanja ispitanici su pokazali i kada su u pitanju rokovi u kojima bi prodavac trebalo da odgovori na podnetu reklamaciju. Više od trećine ispitanika izjasnilo se da je to 15 dana, da rok zavisi od prodavca mišljenja je bilo manje od deset odsto njih, deo ispitanika uopšte nije znao odgovor, dok se preko 20 odsto izjasnilo da je to osam dana, što je tačan odgovor.

Nikolić kaže da iznenađenja nije bilo kada su u pitanju vrste reklamacija, te da su na prvom mestu i dalje obuća i odeća, potom bela tehnika i kućni aparati, te mobilni telefoni.

Kada su usluge u pitanju, za najveći broj ispitanika mobilna telefonija predstavlja najveći problem, a veliki je i broj reklamacije na električnu i toplotnu energiju , te na bankarske, turističke , zdravstvene i apotekarske usluge.

Navodeći lična iskustva, naveći broj anketiranih potrošača kao glavni problem označilo je loš kvalitet robe i usluga, dok su na drugom mestu visoke cene i njihovo neopravdano povećanje. Deo anketirani je kao glavni problem prepoznalo loš kvalitet usluga, zatim teško ostvariva zakonska prava potrošača , a značajan je i broj onih potrošača koji smatraju da ih prodavci ne poštuju u dovoljnoj meri.

Koliko potrošači poznaju svoja prava

Anketa koju je Organizacija potrošača Kragujevac sprovela na uzorku od 2.500 ispitanika pokazala je većina građana zna kome treba da se obrati u slučaju reklamacije, ali ne i tačne rokove u kojima je moguće reklamirati robu ili uslugu. S druge strane, pozitivno je to što samo tri odsto ispitanika ne bi učinilo ništa u slučaju povrede potrošačkih prava Prema rečima Zorana Nikolića, predsednika Organizacije potrošača Kragujevac, sprovedena anketa pokazala je da postoje pozitivni pomaci kada je u pitanju poznavanje ispravne procedure za reklamacije. - Oko 80 odsto ispitanka znalo je da se u slučaju reklamacije prvo treba obratiti prodavcu. Istovremeno, ohrabruje…