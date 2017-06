Humanitarna akcija za pomoć ženama žrtvama nasilja

“Zagrizi za žene žrtve nasilja u porodici” naziv je donatorske večeri koju je “Peščanik” sinoć organizovao u kafeu Kruška. Prikupljena sredstva u iznosu od oko 40.000 dinara, biće uplaćena u Fond za pomoć ženama koje su preživele nasilje i iskorišćena za pomoć korisnicama SOS telefona i Pravnog savetovališta Peščanika

Donatorsko veče organizovano kao podrška ženama žrtvama nasilja, u prostoru koji je donirao kafe Kruška, okupilo je više desetina građana i građanki. Oni su su svoj doprinos ovoj humaniranoj akciji dali kupovinom lutrije ili hrane koje su za ovu priliku pripremile aktivistkinje Peščanika.

Atmosferi je doprinela svojim muziciranjem i Ana Brkić, inače konsulantkinja SOS telefona Autonomnog ženskog centra u Beogradu.

Prema rečima Snežane Jakovljević, predsednice Udruženja “Peščanik”, prikupljen novac biće usmeren u Fond za pomoć ženama koje su preživele nasilje, a kao pomoć korisnicama SOS telefona i Pravnog savetovališta ovog udruženja .

U Peščaniku objašnjavaju da Fond za pomoć ženama koje su preživele nasilje može da promeni mnogo toga.

-Za naše korisnice on znači da mogu da kupe autobusku kartu, da odu na neophodan lekarski pregled, da dete pošalju u školu, a nama da budemo tu za njih i kada niko drugi nije. Da pomognemo pri smeštanju u sigurnu kuću, da pošaljemo pakete sa hranom i higijenskim sredstvima, zastupamo na sudu, informišemo, da slušamo. Mi znamo, kao i one, da je put izlaska iz nasilja težak. Uprkos tome koračamo zajedno – kažu u tom udruženju, uz podsećanje da su žene koje pozivaju SOS telefon “naše sugrađanke, komšinice, prijateljice, rođake…”.

U pozivu da se pridruže ovoj humanitarnoj akciji i svojim učešćem pomognu rad Fonda, Peščanik je podsetio građane i građanke da svakih deset do petnaest dana jednu ženu u Srbiji ubije partner ili neki drugi muški član porodice, te da bežeći od nasilnika i spašavajući život, mnoge žene najčešće uspevaju da ponesu samo najneophodniju odeću i obuću, neke samo dokumenta, a neke no to.

“Peščanik” se zahvalio svima koji su prepoznali značaj ove humanitarne akcije, te pozvao sve ljude dobre volje da u skladu sa svojim mogućnostima pomognu rad Fonda. Oni koji to žele i mogu, sredstva mogu uplatiti kod Komercijalne banke, Kruševac, na žiro račun broj: 205-232992-94, a kako je u zajedničkoj borbi protiv nasilja svaka pomoć i podrška dragocena, “Peščanik” je pozvao građanke i građanke da pomogu i na druge načine, na primer volonitiranjem.

Udruženje žena “Peščanik” osnovano je 2000-te godine. SOS telefon otpočeo je sa radom 2009.i do sada je pomoć putem tog telefona potražilo oko 500 sugrađanki.

Fond za pomoć ženama koje su preživele nasilje osnovan je prošle godine i ovo je druga humanitarna akcija koja se organizuje kao podrška njegovom radu.

U međuvremenu, građani i građanke su više puta donirali sredstva , pa je do sada ukupno prikupljeno oko 100.000 dinara.

Nakon što je završeno donatorsko veče u kafeu Kruška, aktivistkinje “Peščanika” posetile su Dom za decu “Jefimija” kako bi im uručile im poklone i hranu . D.P.

Humanitarna akcija za pomoć ženama žrtvama nasilja

“Zagrizi za žene žrtve nasilja u porodici” naziv je donatorske večeri koju je “Peščanik” sinoć organizovao u kafeu Kruška. Prikupljena sredstva u iznosu od oko 40.000 dinara, biće uplaćena u Fond za pomoć ženama koje su preživele nasilje i iskorišćena za pomoć korisnicama SOS telefona i Pravnog savetovališta Peščanika Donatorsko veče organizovano kao podrška ženama žrtvama nasilja, u prostoru koji je donirao kafe Kruška, okupilo je više desetina građana i građanki. Oni su su svoj doprinos ovoj humaniranoj akciji dali kupovinom lutrije ili hrane koje su za ovu priliku pripremile aktivistkinje Peščanika. Atmosferi je doprinela svojim muziciranjem i Ana Brkić,…