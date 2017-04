Humanitarna akcija „Mnogo srećnih, lepih beba – To nam treba!“

Donacija kompanija Henkel Srbija i DIS za porodilišta širom Srbije

Kompanije Henkel Srbija i DIS ovog proleća zajednički daruju porodilišta, mame i bebe u Srbiji. U okviru humanitarne akcije „Mnogo srećnih, lepih beba – To nam treba!“ porodilištima u Smederevskoj Palanci, Kruševcu, Čačku i Nišu biće podeljeno ukupno 800 kompleta posteljina, 400 paketa za trudnice i 2 tone praška.

Kompanije DIS i Henkel uvek se trude da pomognu lokalne zajednice u Srbiji, a to su do sada već nebrojeno puta pokazali. Lokalne zajednice u Srbiji mogu i u budućnosti da očekuju sličnu podršku.

Akcija je započeta u Opštoj Bolnici „Stefan Visoki“ u Smederevskoj Palanci, gde je pre samo četiri meseca otvoreno novo Odeljenje ginekologije. Ispred bolnice je stigao kamion sa poklonima za porodilište.

Predstavnici kompanija DIS i Henkel zajedno sa direktorom bolnice, lekarima i osobljem obišli su novo odeljenje smešteno u blizini porodilišta na 400 kvadratnih metara. Pored soba za ležanje pacijenata tu su smeštene i ambulanta, soba za lekare, kuhinja i trpezarija.

Prisutnima su se obratili direktor bolnice, dr Nikola Ristić, iz kompanije Henkel Srbija direktor sektora deterdženti i kućna hemija, Đorđe Popović, kao i komercijalni direktor kompanije DIS, Ivan Šuleić.

– Cilj i prioritet krajem prošle godine je bio da otvorimo potpuno novo Odeljenje Ginekologije i to odmah do porodilišta. Time smo stvorili bolje uslove za lečenje i ležanje pacijenata, sada to odeljenje možemo kompletno da opremimo posteljinama, kako bi naše bebe i trudnice bile u lepom okruženju – istakao je dr Ristić, dodajući: „Prioriteti su nam za naredni period obnova kadra i adaptacija bolnice. Nakon rešavanja ovih pitanja, bićemo spremni da mnogo lakše funkcionišemo i brže rešavamo ostale tekuće probleme. Kompanija DIS je u više narvata pokazala da je uvek tu kad treba da se pomogne, današnja donacija je nešto što nama uvek treba. Još jednom se zahvaljujem kompanijama DIS i Henkel i u lično ime i u ime bolnice”.

“Kompanija Henkel, u saradnji sa DIS-om, sa velikim zadovoljstvom učestvuje u akciji “Mnogo lepih, srečnih, beba to nam treba”. Osnovna ideja akcije je da se stvore bolji uslovi u porodilištima širom Srbije a proizvodi kao što su deterdženti i kućna hemija su više nego neophodni za svakodnevno održavanje adekvatnih uslova i higijene. U saradnji sa DIS-om, obezbedili smo donacije u vidu deterdženata, omekšivača, dečijeg sapuna i posteljine za 4 porodilišta u Srbiji. Vrlo smo srećni zbog činjenice da pomažemo lokalne zajednice, kao i da ovako humanu i lepu stvar radimo zajedno sa DIS-om, našim dugogodišnjim partnerom sa kojim imamo odličnu saradnju. Posle Smederevske Palanke, DIS I Henkel će posetiti porodilišta u Kruševcu, Čačku i Nišu.” Rekao je Đorđe Popović, direktor sektora Deterdženti i kućna hemija kompanije Henkel Srbija.

„Nebrojeno puta smo pokazali da zajedno možemo unaprediti živote beba i mama u Srbiji. Ovo je mali gest zahvalnosti prema svim roditeljima iz Srbije, tokom ove akcije biće donirano 800 kompleta posteljina, 400 paketa za trudnice i 2 tone praška. Svojom misijom želimo da doprinesemo boljoj nezi beba od prvog dana. Pozivamo i sve ostale da nam se pridruže i doprinesu da ovim humanim gestom pomognemo mamama i bebama. Kompanije DIS i Henkel sa velikim zadovoljstvom čestitaju svim roditeljima na prinovama, a bebama žele da porastu u zdravlju, sreći i veselju.“ Istakao je komercijalni direktor kompanije DIS Ivan Šuleić.

Nastavak akcije „Mnogo srećnih, lepih beba – To nam treba!“ planiran je za mesec maj, kad će kompanije DIS i Henkel obići porodilišta u Kruševcu, Čačku i Nišu.

