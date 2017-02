Bivši radnici “Župe” protestovali pred Gradskom upravom

Oko 200 bivših radnika HI “Župa” u stečaju okupilo se ispred Gradske uprave kako bi, kako je rečeno, izrazili nezadovoljstvo jer godinama potražuju zaostale plate, a kroz stečajni postupak će moći da naplate osam do deset odsto iznosa koji potražuju.

– Oko 400 zaposlenih ima po izvršnim sudskim presudama potraživanje prema HI Župa, pojedinačno u proseku po oko milion dinara, odnosno ukupno oko 3 i po miliona evra, a pošto nam je rečeno da možemo da računamo na samo osam do deset odsto od ukupog potraživanja, što je sramotno malo, radnici su se organizovali i svoje nezadovoljstvo su ovaj put iskazali okupljanjem ispred Gradske uprave – rekao je člna Inicijalnog odbora bivši radnika „Župe“, Srdjan Miletić.

Podsetio je da je Incijalni odbor tokom proteklih mesec i po dana u dva navarata od ministarstava finasnsija, privrede i rada tražio konkretne predloge za rešavanje ovog problema.

– Želimo da razgovaramo sa nekim, medjutim, niko nam nije odgovorio osim Ministarstva privrede koje u kratkom odgovoru opravdava sebe i prebacuje sve na Ministarstvo finasija, koje i jeste naš krajnji cilj, ali iz tog ministarstva niko neželi da se oglasi niti želi bilo kakav kontakt sa nama – rekao je Miletić.

Da će bivši radnici moći da naplate desetetak odsto potraživanja saznali su, kako je preneo, od stečajne upravnice, a nakon što je krajem prošle godine HI „Župa“ u stečaju prodata, te se najpre namirili poverioci iz prvog i drugog isplatnog reda.

Miletić je podsetio da je 2004. godine, kada je „Župa“ privatizovana, Komercijalna banka dala garanciju na 6,4 miliona evra za dobro obavljen posao, a s obzirom da je država potom raskinula taj ugovor, bivši radnici smatraju da 6,4 miliona evra treba da se uplati u stečajnu masu, odnosno isplati njima.

Rekao je da bivši radnici žele da razgovaraju i sa predstavnicima Komercijalne banke, a da u narednih nekoliko dana očekuju da se u Gradskoju upravi organizuje sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija.

Najavio je da će se bivši radnici za zaštitu svojih prava obratiti sudu u Strazburu.

– Nema logike da, kada imaš izvršno rešenje, država te ignoriše pet godina, a kada ne platiš struju odmah dodju pa ti iseku – rekao je Miletić.

Predstavnici Inicijalnog odbora su u Gradskoj upravi ostavili pismo za gradonačelnika, koji ih nije primio jer je, kako su preneli, službeno odsutan.

U pismu su od grdaonačelnika zatražili da shodno svojoj poziciji od nadležnih zatraži hitno rešavanje ovog problema, te da bude medijator u budućim razgovorima.

Protest bivših radnika HI „Župa“ podržali su bivši radnici IMK „14. oktobar“ u stečaju, koji su svoje okupljanje pored Gradskom skupštinom najavili za 28. februar.

