Aleksandar Popović- “Zadovoljan sam svojom kampanjom”

Kandidat za predsednika Srbije, Aleksandar Popović, rekao je danas u Kruševcu da je zadovoljan svojom kampanjom, da on nikoga i ničiju porodicu nije vređao i da je govorio isključivo o svom programu koji, kako je istakao, uključuje i ozbiljnu kritiku Vlade Aleksandra Vučića

– Ono čime su se drugi služili a što smatram da su u politici nedozvoljena sredstva, to je na Aleksandru Vučiću. Ja sam trpeo uvrede, nikoga nisam vređao, govorio sam o svom programu i bio potpuno pristojan i konstruktivan i time sam zadovoljan – rekao je Popović, dodajući da s druge strane, kao građanin, nije zadovoljan kako se ova kampanja odvija, ali da je za tu atmosferu u društvu pre svega odgovorna većina.

Govoreći o zastupljenosti u javnosti, kazao je da je to pre svega internet, zatim lokalni mediji onde gde im je to dozvoljeno i omogućeno, pojedini nacionalni mediji koji su im dali prostora za predstavljanje, te društvene mreže i pešačenje po Srbiji.

– Ništa više i pametnije sa ovo malo novca koji DSS ima nismo mogli da uradimo, tako da tu nema kajanja oko toga da li je moglo fizički ili tehnički više. Koliko su te poruke stigle do građana, koliko su one bile dobre, o tome će zapravo rasuditi izbori – kazao je on.

Istakao je očekuje glasove onih ljudi koji su za slobodnu Srbiju, ”za Srbiju kojom neće da vladaju briselski komesari, čiji ministri neće kao ministri ove Vlade da dolaze da govore u parlamentu da im je EU naredila da menjaju zakone, čijom teritorijom neće da šeta albanski predsednik kao Bujanovcem a da se niko od predsedničkih kandidata ne pojavi, pa imate paradoks da su u Bujanovcu u toku izborne kampanje u Srbiji bili predsednik Albanije i samo jedan predsednički kandidat na izborima u Srbiji a to sam bio ja”.

Dodao je da očekuje glasove onih građana koji žele da Srbija vodi računa o sebi i svojim interesima, “a da ne gradi autoput Angeli Merkel, autoput koji Merkelova traži od Srbije, Niš-Drač”.

– Merkelova i Šreder, koji je 1999. godine doneo nezakonitu po nemačkim zakonima odluku o bombardovanju Srbije i time počinio ratni zločin, podržavaju Aleksandra Vučića, a Šreder je čak, da dodatno ponizi srpski narod, 24. marta je došao u Srbiju. Mene podržava Vojislav Koštunica, to su suštinske i dramatične razlike – poručio je Popović.

Na štandu postavljenom u centru Kruševca, Popović je razgovarao sa građanima, a obišao je i stranačke prostorije gradskog odbora Demokratske stranke Srbije.

