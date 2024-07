Žurka i noćno kupanje na bazenima

Sutra će Sportski centar Kruševac na otvorenim bazenima organizovati noćno kupanje i veliku žurku od 21 sat pa sve do ponoći

Nakon nekoliko dana blagog zahlađenja, kiše i vetra, leto se vraća punom snagom. Meteorolozi su za vikend najavili temperature koje premašuju 35 stepeni Celzijusovih, a najbolji način za rahlađenje jeste plivanje na otvorenim bazenima koje će upotpuniti Dj Ogy.

Inače, otvoreni bazeni radnim danima rade od 10 do 19 časova, a vikendom od 9 do 19, dok je poseta zatvorenim bazenima moguća od 12 do 18 sati.