Zubovac, Krvavica i Šašilovac danas bez struje

Zbog današnjih radova na elektromreži, bez struje do 14h će biti sela Zubovac, Krvavica i Šašilovac.

Tbog kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti Kosovska ulica od Pećke do Zakićeve, Nemanjina od Kosovske do Obilićeve ulice, Bagdala 3- gornja zona, kao i selo Suvaja.