Zorana Milanović – kreativna i humana

Među dobitnicima Vidovdanskih priznanja Grada Kruševca ove godine su i dve dobitnice pohvala: Zorana Milanović, učenica drugog razreda Hemijsko- tehnološke škole i Jana Krupniković učenica sedmog razreda Osnovne škole Jovan Popović Zorana Milanović ima 16 godina i ide u Hemijsko-tehnološku školu u Kruševcu, smer tehničar za operativnu forenziku. Ovu pohvalu je dobila zbog ostvarenih rezultata na literarnim konkursima i iskazanoj humanosti na delu

-Prekretnica za upis ove škole je bila naklonost prema mojoj budućoj profesiji, forenzici. Moja druga velika ljubav jeste pisanje sastava na razne teme što me je dovelo do mnogobrojnih nagrada. Jedno od najznačajnijih postignuća do sada mi je osvojeno prvo mesto na literarnom konkursu, raspisanom na manifestaciji „Jefimijini dani“. Pored ove nagrade, dvostruki sam dobitnik trećeg mesta na konkursima „Krv život znači“, prvog mesta na Svetosavskom literarnom konkursu i trećeg mesta na literarnom konkursu „Sveti Trifun zaštitnik i

nada župskih vinograda“ – ističe Zorana.

Prvu novčanu nagradu, osvojenu na literarnom konkursu raspisanom na manifestaciji „Jefimijini dani“, Zorana je donirala manastiru Ljubostinja i Domu za nezbrinutu decu i omladinu „Jefimija“, a drugu, dobijenu od Udruželja „Prijatelj dece“ darivala je u celosti Centru za osobe sa invaliditetom u Kruševcu.

Moja humanost i dar za pisanje su me doveli do najlepšeg trofeja, Vidovdanske pohvale Grada Kruševca. Najveću motivaciju sam dobila kroz podršku od strane porodice i prijatelja, ali i mentora, profesorke Dragane Banjac. Zahvaljujući tome moje ime se našlo među svim drugim velikim ljudima poput profesora, umetnika, sportista i slično.

U današnjnim okolnostima odrastanja mladih ljudi i raznim materijalnim izazovima, Zorana Milanović ima razvijenu svest o značaju duhovnog, a ne materijalnog i rado ispoljava svoj humani duh kroz pomoć onima kojima je to najpotrebnije.

-Pored ovih nagrada, nosilac sam Vukove diplome i crnog pojasa u karateu. Osvajala sam medalje na državnim i međunarodnim takmičenjima a nagrađena sam i drugim mestom za sportistu grada u Aleksandrovcu. Nažalost, moja dugogodišnja sportska karijera je prekinuta zbog povrede – rekla je Zorana.

J. S.