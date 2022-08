Živanović novi trener KK Napredak Junior

Košarkaški klub Napredak Junior iz Kruševca, koji će se takmičiti u Prvoj srpskoj ligi, imenovao je Dragana Živanovića za prvog trenera. Bivši košarkaš ovog kluba, kome nije ništa strano ni na poslovima trenera, odmah se latio ponuđenog posla.

– Primaran zadatak nam je plej of i povratak na stare staze slave. Na spisku kandidata za najbolju postavu imamo iskusnog i najstarijeg Nenada Đurđevića 1986. godište, a tu su i Stefan i Uroš Dobrodolac 1995. i 2001. Uroš Mihajlović je 2000., Aleksandar Đorđević 2002., Filip Jovanović i Nikola Davidović obojica 2003., Aleksa Vučetić, Marko Nestotović i Vojin Lazić svi 2004. godište. Biće mesta i za dva juniora 2004/5. i dva do tri pojačanja. Računamo da ova kruševačka mladost, sa nekoliko iskusnijih igrača, može i mora korak napred ligaškom takmičenju – ističe iskusni Dragan Živanović.

Kruševljani su zakazali pripreme 22. avgusta.

Lj. Marković