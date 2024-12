Žene u preduzetništvu: Vesna Petrović

– Ponosna sam što deca nastavljaju mojim koracima –

Podno Kopaonika, u selu Igroš kod Brusa, nalazi se poljoprivredno gazdinstvo Petrović. Nosilac gazdinstva je Vesna Petrović koja je 2006. godine počela da se bavi otkupom voća i povrća, odnosno njihovim zamrzavanjem i prodajom. Vremenom se posao širio, a istovremeno su joj se priključili i članovi porodice pa danas jedan od sinova vodi firmu za proizvodnju i preradu kontrolisanog voća i povrća

Piše: Nikola Lazić

Vesna je razvila pravi porodični biznis. Hladnjača „Petar i Aleksa“ funkcioniše kao posebna firma i tokom sezone zapošljava do 30 radnika. Sa druge strane, na samom gazdinstvu uspešno funkcioniše i manja firma „Aki fruit“ kao preduzetnička radnja za proizvodnju domaćih proizvoda.

– Već nekoliko godina se bavimo preradom kontrolisanog voća i povrća koje podrazumeva tretman dozvoljenih preparata, a kasnije se analiza tog voća i povrća sprovodi u jednoj nemačkoj laboratoriji. Pored petnaest radnika u hladnjači, imam i petnaest zaposlenih koji sa mnom prave ajvare, džemove, sokove… Pravimo domaće proizvode od najkvalitetnije uzgojenog voća i povrća, bez pesticida, ujedno i programe sa šećerom i bez šećera. Naši proizvodi se prave po tradicionalnoj recepturi, koja se prenosi sa kolena na koleno.

Ipak, naša sagovornica se priseća da je početak bio naročito težak. Imala je problem da se probije na tržište, prvenstveno zbog nižih cena koje nudi fabrička proizvodnja. Takođe, trebalo je vremena da se potrošači upoznaju sa kvalitetom domaće hrane i proizvoda.

– U početku je bilo jako teško, jer sam sama sebe finansirala. Prve godine nisam imala nikakvu zaradu, već sam samo pokrila troškove kupovine voća i proizvodnje ajvara i soka. U suštini, radila sam kako bi ljudi prepoznali moje proizvode i kasnije me preporučili nekom. Nakon godinu dana, u posao su počeli da se uključuju muž, svekar i svekrva. Vremenom su ljudi prepoznali kvalitet naših domaćih proizvoda, pa smo sada velika fabrika domaće, a ne fabričke hrane. I pored određenih ponuda za izvoz u Japan i Kinu, fokusirala sam se na naše tržište na kome je teško opstati. Ipak sam zadovoljna, jer imam stalne potrošače sa kojima radim. Ono što bih istakla kao trenutno najveći problem jesu vremenski uslovi u poslednje dve godine koji loše utiču na voće i povrće, pa teško da možete da dobijete taj proizvod što ste mogli da proizvedete pre tog perioda.

Ukupna ponuda obuhvata oko 75 različitih proizvoda, uključujući zimnicu, kao i slatke i slane programe. Posebno se izdvaja trinaest vrsta ajvara napravljenih isključivo od pečene paprike. Nedavno su u asortiman dodati i novi proizvodi: ceđena jabuka, dunja i kruška. Sagovornica naglašava da trenutno ne planira proširenje ponude, već joj je prioritet održavanje i unapređenje postojećeg programa.

– Trudila sam se da preko poljoprivrednog gazdinstva uključim čitavu porodicu u posao, pa su se tako i oba sina priključili. Stariji je nedavno diplomirao na prehrambenoj tehnologiji, a mlađi je jako dobar đak i već je preuzeo jednu granu u mom poslovanju, a to je prerada sokova od čistog voća. On vodi firmu ceđenih sokova „Aki fruit“ i na to sam mu dodala dve vrste ajvara: cepkani blagi i ljuti. Ponosna sam što sam sav svoj rad i trud prenela na decu koja nastavljaju mojim koracima.