Žene u preduzetništvu: Podrška obukom, subvencijom i mentorstvom

Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ) pruža značajnu podršku ženama koje žele da pokrenu sopstveni biznis. Kroz onlajn obuku „Put do uspešnog preduzetnika“, polaznice se upoznaju sa pravnim i ekonomskim aspektima pokretanja firme, što je prvi korak ka apliciranju za subvencije za samozapošljavanje. Ove subvencije, u iznosu od 300.000 dinara, obezbeđuju značajan finansijski podsticaj. Iako postoje brojne predrasude prema ženskom preduzetništvu, uključujući sumnju u njihovu sposobnost da vode posao i pristup početnom kapitalu, žene su se osnažile i sve više odlučuju da postanu preduzetnice. NSZ ne samo da pruža finansijsku podršku, već i dodatne programe mentorstva koji mogu pomoći ženama da unaprede svoje poslove.

Piše: M. Janković

Obuka za započinjanje sopstvenog posla

Kako smo saznali iz Nacionalne službe za zapošljavanje u Kruševcu, ova ustanova ima na raspolaganju jednu vrstu obuke, namenjenu svim nezaposlenim licima, a prvenstveno onima koji planiraju da konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje.

-Reč je o onlajn obuci „Put do uspešnog preduzetnika“, koju smo do pandemije korona virusa organizovali neposredno. Ona traje nekoliko dana, obuhvata pravni deo gde se svi prijavljeni mogu upoznati sa pravnom regulativom u vezi sa otvaranjem firme i ekonomski deo gde mogu naučiti kako se popunjava biznis plan. Ove godine obuku je prošlo 320 lica, od čega 173 žene. Žena ima nešto više nego muškaraca, i taj broj se povećava iz godine u godinu, na primer, 2012. godine smo imali 35 odsto žena, 2018. 46 odsto, a ove godine 54 odsto – kaže Ana Bacić, načelnica odeljenja za programe preduzetništvo, obrazovanje i obuke u kruševačkoj filijali Nacionalne službe zapošljavanja.

Za obuku o preduzetništvu koja je uvod u proces dobijanja subvencija i pokretanja biznisa, zainteresovane sugrađanke se mogu informisati kod svojih savetnika iz Nacionalne službe zapošljavanja.

-Nakon prijave kod evidentičara, zakazuje se individualni razgovor sa savetnicima, gde im se predočavaju sve mere Nacionalne službe, između ostalog, to je samozapošljavanje i ukoliko se one opredele za započinjanje sopstvenog biznisa, daje im se predlog da odslušaju našu obuku.

Subvencije se dodeljuju onima koji žele da započnu biznis ili da osnuju privredno društvo. Iznos subvencija je 300 hiljada dinara, a za osobe sa invaliditetom iznosi 330 hiljada dinara. Sredstva su bespovratna sa obavezom da firma postoji godinu dana i da se za to vreme izmire sve obaveze na osnovu javnih prihoda.

-Pošto su žene prepoznate kao jedna od teže zapošljivih grupa, one imaju prioritet u odnosu na muškarce i imaju veći broj bodova, posebno žene sa ruralnih područja.

Sve je više žena preduzetnica

Koliko je obuka svim kandidatima koristila, pokazuje podatak da skoro svi nakon nje konkurišu za subvenciju za samozapošljavanje. I kada su žene i muškarci u pitanju, starosna struktura prijavljenih za obuku je takva da se češće javljaju lica koja imaju više od pedeset godina.

-Najčešće se javljaju lica kojima se bliži penzija, oni koriste subvenciju da otvore firmu kako bi premostili period do penzije, ili kako bi po zatvaranju tih firmi mogli da koriste pravo na novčanu naknadu, pa onda i pravo na penziju – precizira naša sagovornica.

Da se učešće žena u preduzetništvu povećava, pokazuju podaci Nacionalne službe za zapošljavanje. Podaci iz 2017. godine pokazuju da je bilo 52 odsto žena od ukupnog broja prijavljenih kada je reč o subvenciji za samozapošljavanje. Dve godine kasnije taj broj se popeo na 54 odsto, da bi kulminaciju dostigao 2021. godine, kada je bilo 79 odsto žena, a 2023. godine 72 odsto.

U okviru novog programa „Garancija za mlade“, koji se finansira iz sredstava Evropske unije i budžeta Republike Srbije, i za koji mogu da apliciraju lica do 30 godina, jedna od mera podrazumeva sredstva za samozapošljavanje.

-Zaključili smo 94 ugovora u okviru programa „Garancija za mlade“, od čega su 31.3 odsto činile žene, što govori da su mlađe žene manje zainteresovane za preduzetništvo.

Da bi se osoba prijavila za subvenciju, potrebno je da je prijavljena na NSZ, da je završila onlajn obuku „Put do uspešnog preduzetnika“, da podnese zahtev u primerenom roku, nakon čega se boduje njen biznis plan. Boduje se i kategorija lica, a prednost imaju teže zapošljive kategorije, žene, lica starija od 50 ili mlađa od 30, da li su u pitanju porodice gde je više lica nezaposleno, da li je reč o osobi sa invaliditetom ili romske nacionalnosti.

Kao stalnu aktivnost, NSZ pruža i uslugu mentorstva, ali nažalost, veoma je mali broj ljudi koji se za ovu uslugu prijave.

-Od brojnih korisnika subvencija nama se godišnje za mentoring prijavi dvadesetak. To je šteta, jer mi ovde imamo zaposlene sa puno iskustva, koji im mogu pomoći da zajedno nađu sporne tačke u biznisu i da ga još više unaprede – kaže naša sagovornica.

„Same svoje gazdarice“

Podaci Nacionalne službe za zapošljavanje pokazuju da žene uglavnom biraju za sopstvene biznise zanimanja koja podrazumevaju pravljenje torti i kolača, šivenje, frizerske i kozmetičke usluge. Žene sa ruralnog područja najčešće se opredeljuju za pravljenje prehrambenih proizvoda poput zimnice, džemova i sokova, dok visokoškolovane žene subvencije koriste kako bi otvorile svoje knjigovodstvene agencije, škole stranih jezika, dečije igraonice.

-Ukoliko naiđemo na slučajeve da žena otvori drvoprerađivačku radnju, najčešće se radi o porodičnom biznisu, gde se firma formalno vodi na ženu, a zapravo cela porodica učestvuje u proizvodnji – navodi Ana Bacić.

Iako se žene sve slobodnije upuštaju u preduzetništvo, prepreke i dalje postoje.

-Nažalost, postoje predrasude kada je u pitanju koliko su žene sposobne za biznis, zatim one koje se tiču njihovog obrazovanja. Žene teže dolaze do početnog kapitala, jer se u Srbiji imovina najčešće vodi na muške članove porodice. Žene moraju da balansiraju između porodičnog i poslovnog života, u našoj zemlji standard nije toliko veliki da žene mogu da priušte to da im neko čuva decu za novac, da bi one mogle da se posvete biznisu. Čini se da žene moraju više da se dokazuju, a da zaposleni uvek imaju više poverenja u muškarce na visokim funkcijama, nego u žene.

Pored svih prepreka, ženama su dati brojni izvori finansiranja.

-Za subvenciju za samozapošljavanje, žene su u prednosti, ali postoje i drugi programi namenjeni isključivo ženama, posebno oni koje organizuje Ministarstvo privrede. Bez obzira na prepreke, podrška za žene postoji, a važno je da žene budu dobro informisane. Živimo na podneblju gde tradicija ženskog preduzetništva nije duga, ali žene su se osnažile i sve češće se opredeljuju da same započnu svoje biznise – navodi naša sagovornica.

Inače, na teritoriji Rasinskog okruga na kraju avgusta ove godine bilo je 14.989 nezaposlenih, od čega 8.755 žena (58 odsto).