Privremena zabrana saobraćaja kroz ovu raskrsnicu, kao i izmena režima saobraćaja u okolnim ulicama počinje sutra (14. aprila) i važiće do 15. juna

“Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova na raskrsnici Ulica Kosovske i Dostojevskog, tj. u Ulici kosovskoj od Ulice Laze Kostića do Ulice Ilariona Ruvarca i u Ulici Dostojevskog od Ulice princeze Olivere do Ulice kosovske” navedeno je u rešenju koje je doneo gradski Odsek za stambeno komunalne poslove u Kruševcu, zbog radova na rehabilitaciji i rekonstrukciji raskrsnice ulica Kosovska i Dostojevskog.

Za vreme privremene zabrane, koja će trajati od 14. aprila do 15. juna, autobuski saobraćaj se iz Čehovljeve preusmerava na Ulicu Slobodana Jovanovića i Slatinsku, autobuska stajalište Soliteri se ukida, a autobusko stajalište Devini magacini-Amsterdam se dislocira u Užičku, neposredno iz Kosovske. Obavezuje se „Jugoprevoz Kruševac“ da obavesti svoje korisnike o nastalim promenama u redu vožnje.

Takođe, ulica Lava Tolstoja od Hadži Đerine do kosovske se određuje kao dvosmerna i slepa prema Kosovskoj, i u toj ulici na snazi je zabrana zaustavljanja i parkiranja sa obe strane.

Ukida se i taksi stanica u Ulici Dostojevskog i premešta na parking prostor kod Zatvorenih bazena, a uklanjaju se i fleksibilni stubići koji se nalaze na parking prostoru paralelno sa Ulicom Dostojevskog kod K zgrada.

Kako se navodi u rešenju, sve ove izmene uvode se na osnovu zahteva Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac, u kome se navodi da će u tom periodu na raskrsnici Kosovske i Ulice Dostojevskog obuhvatiti hidrotehničkua infrostrukturu, elektroenergetske instalacije, pejzažnu arhitekturu, saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju.

Zbog rekonstrukcije, zatvara se raskrsnica Kosovske i ulice Dostojevskog

