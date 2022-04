Zbog radova, danas bez vode 14 sela

Zbog radova na vodovodnoj mreži, do 17 časova bez vode su mesta Jasika, Srnje, Velika Kruševica, Gavez, Šanac, Padež, Vratare, Krvavica, Kukljin, Bela Voda, Brajkovac i Kamenare. S druge strane, do 14 časova su bez bode Veliki Kupci i Štitare. Deo Železničke ulice bez vode do 15 časova

Kako saopštava kruševački vodovod, zbog radova na vodovodnoj mreži 12 sela sa druge strane Zapadne Morave biće bez vode od 8 do 17 časova.

Veliki Kupci i Štitare su bez vode od 8 do 14 časova zbog kvara na vodovodnoj mreži, dok je zbog rekonstrukcije vodovoda deo Železničke ulice, od kružnog toka kod “Branka Perišića” do Cankareve ulice, bez vode od 8 do 15 časova.

L.S.