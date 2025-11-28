Završeno asfaltiranje ulica u Velikim Kupcima i Sušici

Uprkos lošijim vremenskim uslovima, nastavljaju se radovi na seoskoj putnoj infrastrukturi. Juče su gradonačelnik Ivan Manojlović i zamenica Snežana Radojković obišli mesne zajednice Veliki Kupci i Sušica, u kojima je završeno asfaltiranje dve ulice

Prva lokacija je bio seoski put koji vodi prema groblju u selu Veliki Kupci. Za ovu ulicu dužine oko 450 metara, iz budžeta je za asfaltiranje, kako je rekao gradonačelnik, izdvojeno skoro 10 miliona dinara. Radove je izvelo kruševačko preduzeće „Tehnogradnja“. I dalje se radi po konceptu ravnomernog razvoja grada i sela. U toku je izrada novog budžeta grada za 2026. i očekuju se značajne investicije i naredne godine.

U ime meštana Velikih Kupaca obratila se Ivana Pantić, predsednik MZ.

Ona je istakla da je ovaj putni pravac veoma bitan za stanovnike i aktivno ga koristi oko 140 domaćinstava. Njegovim asfaltiranjem rešen je višedecenijski problem. Ranije je put bio u veoma lošem stanju, devastiran, nije moglo da se izvede organizovano iznošenje smeća, a sad je postavljen i kontejner.

U narednom periodu prioritet je održavanje puteva i kanalisanje, a očekuje se i asfaltiranje još nekoliko putnih pravaca.

MZ Veliki Kupci obuhvata i sela Mali Kupci, Veliko i Malo Grkljane, Štitare i Sebečevac.

Druga lokacija za obilazak bila je ulica Jelene Jakovljević u Sušici. Put koji vodi do crkve Sveta Petka je dugačak preko 700 metara, a za asfaltiranje je iz budžeta utrošeno gotovo 17 miliona dinara. Gradonačelnik je dodao da postoji inicijativa oko uređenja parka u donjem delu sela gde se planira postavljanje biste palog borca iz ovog mesta, tragično nastradalog u poslednjem ratu.

Član Saveta MZ Sušica Aleksandar Milošević zahvalio se na podršci i pomoći rukovodstvu i Gradskoj upravi. Na ovom putnom pravcu ima aktivnih 13 domaćinstava, ali je put značajan jer vodi prema lokalnoj crkvi i poljoprivrednom zemljištu. Planovi za narednu godinu vezani su za asfaltiranje ulica, zatim nasipanje, izgradnju mobilijara za decu u centru sela i druge aktivnosti prema zajedničkom prioritetu meštana Sušice kojih ima oko 700, zatim Crkvine oko 150 i Pozlate, sa 60- ak stanovnika.

