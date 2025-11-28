Vreme: Slab sneg i susnežica, od nedelje postepeno toplije

Danas oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homoljskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša

Kako navode iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina padavina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije.

Vetar slab i umeren severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja, od 0 do 3 °C, a na istoku zemlje i u Banatu od 4 do 6 °C.

U Beogradu oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i susnežicom, a kratkotrajno i slabim snegom. Temperatura bez većeg kolebanja, oko 2 °C.

U Kruševcu oblačno sa temperaturom u prepodnevnim časovima od 2 °C, dok duva severozapadni vetar brzine 2 m/s.

U subotu oblačno, pre podne sa padavinama: u nižim predelima sa kišom i susnežicom, kratkotrajno i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača i to posebno na jugozapadu i zapadu zemlje. Posle podne prestanak padavina.

Od nedelje suvo sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana.

Oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju

U brdsko-planinskim predelima do subote, 29. novembra, očekuje se povremeno sneg jačeg intenziteta, koji će usloviti smanjenu vidljivost, kao i zadržavanje snežnog pokrivača na kolovozu, upozoravaju iz RHMZ-a.

Jači sneg očekuje se uglavnom u večernjim i noćnim satima i tada se može očekivati njegovo zadržavanje ponegde i u nižim predelima zapadne, centralne i jugozapadne Srbije.

U oblasti Homoljskih planina i u višim predelima jugoistočne Srbije u istom periodu prognoziraju se mešovite padavine (kiša i sneg), a usled niskih temperatura, kiša se mestimično može lediti na tlu.

N. L.