Završeni radovi na terenu stadiona „Mladost“

Kompletna rekonstrukcija terena je u potpunosti završena, pa sada kruševački superligaš ima najmoderniju hibridnu podlogu na kojoj će se prva utakmica odigrati nakon reprezentativne pauze, protiv lučanske Mladosti

Kako se navodi na zvaničnom sajtu FK Napredak, u narednih mesec dana fokus će biti na održavanju terena kako bi zelena podloga u potpunosti bila spremna za ostatak sezone.

– To je preporuka, da ne bi rizikovali da se sve do sada urađeno upropasti. Da je temperatura u poslednje vreme bila niža bar pet stepeni, teren bi već bio u funkciji, međutim, vremenski uslovi nam ne idu na ruku i u narednom periodu je jako bitno održavanje, da trava ne bi izgorela, kao što se to u poslednje vreme desilo na nekoliko stadiona – istakao je Nikola Stajić iz firme Lastesaro, koja je angažovana od strane FSS za kompletan posao, a koji podrazumeva i održavanje terena u narednih mesec dana.

U prethodnom periodu je, nakon skidanja stare podloge, kompletno odrađena nova drenaža, kao i nov sistem za zalivanje. Radi odvoda vode, postavljene su dve frakcije šljunka od 0 do 64 i od 0 do 24 i još 30 cm peska. Nakon toga, postavljen je busen prirodne trave debljine oko tri centimetra koja je stigla sa farme u Slovačkoj. Stajić je svakodnevno na terenu i dodao je da je odrađeno i ubadanje vlakana veštačke trave.

– Da bi teren bio u optimalnom stanju, kao što je već konstatovano, održavanje je sada najvažnije. Postoji tabela u kojoj je jasno naznačeno šta svaki dan treba raditi, kada bušiti, kada prskati, kada prihranjivati đubrivom i kojom vrstom. Takođe, od izuzetnog značaja je da se na terenu pojavljuje što manje mehanizacije. Može traktor za bušenje i prskanje, ali za košenje je najbolja opcija kosilica, kojom čovek upravlja ručno i ne sedi na njoj. Postoje doduše i specijalne kosilice – samohotke, ali su veoma skupe i dugo se čeka na isporuku.

Predstoji obuka radnika zaduženih za teren, a iz firme Lasteraso savetuju i nabavku nove mehanizacije kako ne bi dolazilo do oštećenja terena. Takođe, kako bi se sačuvao prostor ispred golova predlažu da se treninzi golmana, kada je moguće, izmeste sa tog dela terena.

