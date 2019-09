Kruševačka polcija je saopštila da je uhapsila M. T. (38) iz okoline Kruševca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga

Policija je osumnjičenog zatekla u jednom od tri zasada indijske konoplje u okolini Aleksandrovca, na kojima su pronađene 124 biljke težine oko 111 kilograma u sirovim stanju.

– U kući u kojoj on boravi, pronađena je i manja količina marihuane u polusuvom stanju. Sumnja se da je on uzgajao i proizvodio marihuanu radi dalje prodaje – navedeno je u policijskom saopštenju.

Po nalogu tužilaštva, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu. Sudija za prethodni postupak Višeg suda odredio mu je pritvor do 30 dana.

J.B.

Zatvor za Kruševljanina koga je policija zatekla u zasadu marihuane

