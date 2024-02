Zašto se slavi Dan državnosti Republike Srbije?

Danas i sutra obeležava se Dan državnosti Republike Srbije. Ovaj praznik ustanovljen je u spomen na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine podignut Prvi srpski ustanak, kao dan sećanja na početak Srpske revolucije. Takođe, proslavlja se i kao Dan ustavnosti Srbije, u znak sećanja na dan kada je u Kragujevcu, 1835. godine izdat prvi Ustav Knjažestva Srbije- Sretenjski ustav.

Srpski narod obnovio je svoju državnost tokom 19. veka, a na čelo oslobođene Srbije stale su dve dinastije proistekle iz naroda, Karađorđevići i Petrovići.

U istoriji naše zemlje zauvek će biti upisana imena vožda Karađorđa Petrovića i kneza Miloša Obrenovića. Prvi je za srpski narod izvojevao slobodu, a drugi državu.

Izabran za vođu ustanka na zboru u Orašcu, Karađorđe, već prekaljeni ratnik, sa velikim iskustvom iz austro- turskih ratova, će zajedno sa svojim vojvodama osloboditi čitav beogradski pašaluk.

Nakon sloma ustanka 1813, na scenu stupa mudri knez Miloš Obrenović, za vreme čije vladavine kneževina Srbija stiče autonomiju na osnovu hatišerifa iz 1829, 1830. i 1833. godine, u međunarodnim prilikama kada je ruski uticaj u Carigradu dospeo do vrhunca.

Nakon Miletine bune, 1835. godine, donet je Sretenjski ustav, jedan od najslobodoumnijih ustava u Evropi tog vremena. Ustav je izradio Dimitrije Davidović, po ugledu na ustave Švajcarske i Belgije. Ustav nije bio dugo na snazi. Ukinut je pod jakim pritiskom rusko- austrijske diplomatije i uz Portinu saglasnost.

Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Sretenje Gospodnje- praznik susreta Boga i čoveka. O prazniku Sveti Vladika Nikolaj piše: „U to vreme, držao je čredu u hramu prvosveštenik Zaharija, otac Jovana Preteče. On stavi Djevu Mariju ne na mesto za žene, nego za mesto za devojke u hramu. Tom prilikom, pojave se u hramu dve ličnosti: starac Simeon i Ana, kći Fanuilova. Pravedni starac uze na ruke svoje Mesiju i reče: Sad otpusti slugu tvoga, Gospode, jer videše oči moje spasenje Tvoje. Još reče Simeon za Hrista Mladenca: Gle, ovaj leži da mnoge obori i podigne u Izrailju. Fariseji, prisutni u hramu, koji videše i čuše sve, ljuti na Zahariju što stavi Djevu Mariju na mesto za devojke, dostaviše to caru Irodu. Uveren da je to novi car, o kome su mu zvezdari s Istoka govorili, Irod brzo posla da ubiju Isusa. No, u međuvremenu božanska porodica beše izmakla iz grada i uputila se u Misir (Egipat), po uputstvu Angela Božijeg. Svečano praznovanje ovoga dana ustanovljeno je naročito 544. godine, u vreme cara Justinijana.

Dan državnosti Srbije slavio se do nastanka Kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut. Kao državni praznik u Republici Srbiji slavi se od 2002. godine.

Ognjen Milićević

Foto: Wikipedia