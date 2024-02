Atheist Rap u petak svira u „Kruški“

Slavni novosadski pank-rok bend Atheist Rap, koji ove godine proslavlja 35 godina kontinuiranog postojanja i rada, će, posle više od pet godina ponovo nastupiti u Kruševcu.

Koncert će biti održan u petak (16. februara) u Kruška Pabu, a Ateisti će na njemu izvesti najznačanije pesme iz svih perioda svoje duge i izuzetno plodne karijere.

Jubilej novosadske pank-rok grupe Atheist Rap, 35 godina aktivnog sviranja, koncertnih turneja i snimanja albuma, tri i po decenije bezuslovne razmene energije sa publikom širom Balkana, ali i Evrope! Ono što ih krasi su žestok zvuk, jasno upućene poruke na prave adrese, kritike postojećeg stanja, prepoznatljiv humor te vrlo zanimljiva pesnička naracija.

Pank-rok mašina je upaljena 1988. godine u kultnom novosadskom klubu Mašinac na koncertu Ramba Amadeusa, neplanski, kroz druženje, zabavu i neizmernu ljubav prema muzici. Nekoliko meseci kasnije održali su svoj prvi koncert u Novosadskoj kapiji u Petrovaradinu i ostalo je istorija…Posle 35 godina, Radule , dr Pop i drugari i dalje rade, a neki tekstovi i pesme su danas aktuelniji nego ikada, što samo govori o tome da je bend prošao test vremena i ako je u pitanju tri i po decenije konstantnog delovanja. Takođe, ono što se ne sme izostaviti jeste to da je Atheist Rap bend koji je izvršio jedan od najvećih uticaja na sviranje i razvoj pank-rok muzike na ovim prostorima. Za to je najbolji dokaz sve više i više publike, kako one koju su zadržali tokom 35 godina, tako i novih mladih snaga koji se pojavljuju na njihovim koncertima.

Atheist Rap je bend čija je diskografija svojevrsan omaž i validan dokument vremena koji smo prošli u prethodnih 35 godina i, ono što je veoma važno, poruke koje je bend slao nikada nisu slate sa galerija, nego direktno, sa zemlje, u ravni sa publikom koja je te poruke shvatala, prihvatala i kroz njih sazrevala.

I.St.R.