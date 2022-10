Zaključak projekta o bezbednosti novinara: prijaviti svaki slučaj pretnje i napada!

U slučajevima napada, novinarima je najteže kada osete da su sami, kada kolege ne reaguju, tako da je potrebno još više raditi na slodirnosti. Takođe, preporuka policije i tužilaštva je da se svi slučajevi ugrožavanja, bez obzira da li su to verbalne, pretnje preko društvenih mreža ili neke druge, prijavljuju nadležnima, kako bi oni mogli da reaguju, neki su do zaključaka do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo Kruševac, kroz projekat “Jačanje bezbednosti novinara u Centralnoj i Južnoj Srbiji”.

– Projekat je veoma značajan jer tretira problem bezbednosti novinara u manjim sredinama. Svi izveštaji o stanju bezbednosti novinara u Srbiji ukazuju na činjenicu da su novinari manjih redakcija i dopisnici iz manjih gradova više izloženi raznim vidovima napada – kazao je na konferenciji za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati projekta, Slaviša Milenković, menadžer projekta.

Tokom proteklih devet meseci okrugli stolovi o bezbednosti novinara održani su u Kruševcu, Paraćinu, Kraljevu i Aleksincu. Novinari iz Pomoravskog, Rasinskog, Raškog i Nišavskog okruga učestvovali su u debati o istoj temi, a za njih je održana i radionica na kojoj su predavači bili stručnjaci za bezbednost novinara Rade Đurić i Marija Babić iz NUNS-a.

Milenković smatra da je ono što je bilo planirano, ostvareno, te da su novinari iz četiri okruga osnaženi i ohrabreni da deluju u slučaju da im je bezbednost ugrožena, ali i mnogo bolje informisani o procedurama koje im stoje na raspolaganju:

– Mislim da je i javnost u ova četiri okruga, kao i u čitavoj Srbiji, sada bolje informisana o problemima sa kojima se novinari suočavaju u radu. Značajno je i to što su se oni na ovaj način međusobno povezali. Pohvalno je što su na tri okrugla stola kao i na završnoj radionici učestvovali predstavnici tužilaštava i policije, koji se bave problematikom bezbednosti novinara.

Projekat “Jačanje bezbednosti novinara u Centralnoj i Južnoj Srbiji” CINK je sproveo uz finansijsku podršku Evropske Unije.

J.B.