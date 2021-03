„Viva – tech“ priprema bivšu lokaciju Prototip za nove pogone

Na nekadašnjoj lokaciji Prototip, delu IMK „14. oktobar“ u stečaju, koja je sredinom januara prodata kruševačkoj firmi „Viva – tech“, u toku je raščišćavanje terena. Plan novog vlasnika je da u prvoj fazi tu preseli i proširi proizvodnju rudarske i procesne opreme, kojom se bavi

Pomenuta parcela nalazi se na početku Jasičkog puta sa leve strane, preko puta Kovid ambulante. Mnogu sugrađani je trenutno koriste kao besplatan parking. Parcela, veličine oko sedam hektara, se odatle prostore niz prugu sve do objekata kompanija Gorenje i Galerija podova u Ujedinjenim nacijama, a najveći deo je zapušten, dok su zgrade oronule ili delimično urušene.

Vlasnik firme „Viva – tech“ Vojkan Damjanović, za KruševacGrad kaže da je plan da se poroizvodni pogoni tog preduzeća, koji se sada nalaze u Globoderu, presele na novu lokaciju te da se proizvodnja proširi.

– Planiramo da deo lokacije sredimo i osposobimo do sredine godine, a da je celu uredimo do kraja godine. Objekti su stari – kaže Vojkan Damjanović.

Novi pogoni znače povećanje proizvodnje i novo zapošljavanje, ali on sada ne može da precizira koliko bi još radnika moglo da nađe posao u firmi koja trenutno ima desetoro radnika.

– To su planovi za prvu fazu. U drugoj fazi bi trebalo da, pošto je reč o većoj površini građevinskog zemljišta, pravimo mini industrijsku zonu. Videćemo da li će to biti u saradnji sa domaćim ili stranim partnerom, to zavisi od celokupne situacije – objašnjava on.

Inače, firma „Viva – tech“ postoji od 2010. godine, a bavi se proizvodnjom, projektovanjem i konstruisanjem rudarske i procesne opreme.

„Viva – tech“ svoje proizvode prodaje u Srbiji i zemljama regiona, a ovdašnja Eelektroprivreda, površinski kopovi, rudnici, smederevska Železara, RTB Bor, neki su do njenih kupaca.

Pomenutu lokaciju ta firma je kupila sredinom januara za 24,5 miliona dinara, a početna cena je iznosila 23,9 miliona dinara.

Inače, IMK “14. oktobar” je u stečaju od 2016. godine, a najveći deo njegove imovine na lokaciji na Jasičkom putu, kupila je 2017. godine kompanija „SCMG – 14. oktobar” iz Beograda, ćerka firma češke kompanije „Czechoslovak group“. Tokom 2019. godine prodata je i imovina “14. oktobra” u Ražnju, kompaniji „Savacoop“ Novi Sad za 22,8 miliona, kao i hotel “Ravnište” na Jastrepcu koji je kupio konzorcijum „Merima Trend“ iz Kruševca i „Velko Invest“ iz Beograda. Za taj objekat postignuta je cena od oko 41 milion dinara.

Prošle godine je, posle više pokušaja, prodata i imovina u Brusu, a novi vlasnici tih pogona su za 117 miliona dinara postala preduzeća „Jablanovica“ iz Raške i „Razvitak“ iz Aleksandrovca.

