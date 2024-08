Virtuelni susret sa prošlošću u Narodnom muzeju

U kruševačkom Muzeju je održana promocija VR i AR aplikacije SHELeaders koje imaju za cilj da posetiocima na vizuelan način približe živote i mesta u kojima su vladale pet srednjovekovnih vladarki, među kojima je i kneginja Milica

Za potrebe snimanja izrađena je autentična replika haljine Milice Hrebeljanović koja će biti izložena u Narodnom muzeju Kruševac.

– Ovu saradnju Narodni muzej je započeo pre dve godine, kada nam je gospođa Anđelković Grašar ponudila saradnju. Prihvatili smo je, jer se projekat uklapao u našu viziju daljeg razvoja muzeja i primenu savremenih tehnologija. Zahvaljujući tehnologiji virtuelne realnosti, imaćete priliku da se vratite u prošlost i da hodate Lazarevim gradom zajedno sa kneginjom Milicom – naveo je direktor kruševačkog Muzeja, Nikola Pantelić.

DIGI.BA iz Sarajeva, zajedno sa beogradskim Arheološkim institutom, pokrenuli su projekat „SHELeadersVR – Life and environment of Women Leaders in Western Balkans History in Virtual Reality (2022-2025)“ koji se sufinansira iz programa „Kreativna Evropa“ Evropske unije.

U okviru aplikacije su se našle pet vladarki sa današnjih teritorija Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije. Jedna od srednjovekovnih žena koja je prikazana u aplikacijama jeste i knjeginja Milica, upravo zbog njenog značaja koji je imala u srpskoj državi krajem 14. i početkom 15. veka.

– Ovim projektom smo želeli da pokažemo da su vladarke u srednjem veku bile moćne žene, da su imale svoj doprinos u politici, kulturi, u upravljanju državom, a da su neke od njih, kao naša kneginja Milica, vladale u zaista kriznim trenucima i odluke koje su donosile bile su zaista teške – navela je dr Jelena Anđelković Grašar sa Arheološkog instituta u Beogradu.

Tokom 2023. godine u okviru projekta su završene digitalne priče potrebne za kreiranje VR i AR aplikacije koje su prethodno testirane. U sklopu digitalnih narativa, vladarke se predstavljaju i govore o svojim životima i vladavini u 3D rekontruisanom prostoru istorijskih mesta.

Nakon što je dr Selma Rizvić, koordinatorka samog projekta i predsednica udruženja DIGI.BA, sa tehničke strane objasnila kako je nastala aplikacija, prisutnima je demonstrirana i video-igra koja omogućava putovanje kroz različite priče vladarki Zapadnog Balkana, a kojima korisnik pomaže da reše zadatke nalaženja izgubljenih predmeta. Ubrzo su i posetioci dobili priliku da se oprobaju u novoj aplikaciji, što je naročito obradovalo najmlađe.

N.L.