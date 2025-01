Vikend u znaku koncerata

Kulturni centar Kruševac je za vikend pred nama pripremio dva koncerta koji će upotpuniti sugrađanima ovu prazničnu sedmicu. U subotu od 19 časova u Bioskopu će biti održan Novogodišnji koncert Kulturno-umetničkih društava, dok će u nedelju u istom terminu i na istoj lokaciji biti realizovan Božićni koncert Crkvenog hora „Sveti knez Lazar“

Pokrovitelj ovih događaja je Grad Kruševac, a ulaz će biti besplatan.

Osim koncerata, Kulturni centar tokom zimskog raspusta organizuje i aktivnosti za decu kao što su radionice plesa u ponedeljak i sredu od 19 do 20 časova, potom radionice kreativnog pisanja u četvrtak, 17. januara od 10:30 do 12 sati i likovne radionice u ponedeljak i utorak od 17 do 18:30 i u sredu od 12 do 13:30.