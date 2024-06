Vidovdanski program: Dve nove biste na Trgu glumaca i koncert Saše Kovačevića

U Gradskoj upravi danas je predstavljen program manifestacije „Vidovdan 2024.“ kojim se tradicionalno obeležava Dan grada – 28. jun. Konferenciju za novinare otvorio je gradonačelnik Ivan Manojlović, koji je najavio programe Gradske uprave povodom Vidovdana, a svoje pojedinačne programe predstavili su organizatori, ustanove u kulturi i drugi učesnici manifestacije. Na Vidovdan će na Trgu glumaca biti otkrivene biste glumcima Miliji Vukoviću i Marku Živkoviću, u Gradskoj upravi biće dodeljena tradicionalna vidovdanska priznanja, a u petak 21. u porti će u okviru festivala „Viteški megdan u Lazarevom gradu“ biti održan koncert Saše Kovačevića

Uoči Vidovdana, 27. juna od 17 časova u crkvi Lazarici biće održano Bdenije, a istog dana održaće se koncert Umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički. Na Vidovdan Kruševačka eparhija organizuje Svetu arhijerejsku liturgiju u Crkvi Lazarici od 7 i 30 časova, nakon koje će se održati litija od Lazarice do Spomenika kosovskim junacima, gde će se dati pomen. Vidovdan će tradicionalno biti obeležen ceremonijom polaganja venaca i odavanja počasti kosovskim junacima na Spomeniku kosovskih junaka. Počast će odati Gradska uprava, delagacije, udruženja i organizacije, kao i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

– Na Vidovdan ćemo u 17 časova, na terenu kod Hale sportova obići novo igralište za odbojku na pesku, a u 18 časova na Trgu glumaca biće otkrivene dve biste – našim legendarnim glumcima Miliji Vukoviću i Marku Živiću. Nakon otkrivanja biste, u Holu gradske uprave biće održana Svečana sednica Skupštine Grada Kruševca, na kojoj će biti uručena vidovdanska prizanja – najavio je gradonačelnik Ivan Manojlović i dodao da su upućeni pozivi i gradovima pobratimima iz Bugarske, Rumunije, Grčke, Mađarske, Rusije, Slovenije, Republike Srpske da na Vidovdan posete Kruševac.

Predškolska ustanova Nata Veljković ove godine će u okviru Vidovdanskog programa prirediti tradicionalnu završnu priredbu predškolaca „Od bajke do čitanke“ pod nazivom „Srećno dete, sreću stvara“, a kako je direktorka ove ustanove, Vesna Živković naglasila priredbu su vaspitači mesecima sa decom pripremali i biće odigrana u 10 slika, a trajaće sat vremena. Najavljena je za 10. jun u 18:30 časova, ali ako tog dana bude bilo kiše, priredba će se održati dan ranije, 9. juna, u prepodnevnim časovima.

Narodni Muzej pridružio se obeležavanju Vidovdana, a prvi program koji priređuju je obeležavanje 25 godina od završetka Bitke na Košarama pozorišnom predstavom „Srpska drama“ koju će za veterane izvesti Amatersko pozorište „Čkalja“, u svečanoj sali kasarne „Car Lazar“.

– U utorak 11. juna u Umetničkoj galeriji, potpisaćemo Sporazum o saradnji sa Fakultetom umetnosti iz Kosovske Mitrovice i tom prilikom svečano će biti otvorena izložba skulptura i crteža Nedima Hadži Ahmetovića, profesora sa ovog univerziteta, pod nazivom „Lepenski Vir“. Na Slobodištu će 20. juna biti održan Dan sećanja na žrtve stradale na tom stratištu, gde ćemo uz prigodan kulturno-umetnički program proglasiti i pobednike foto konkursa u kategorijama mlađih i starijih razreda osnovne škole, kao i srednje škole. Uoči Vidovdana, 27. juna u 15 časova u Svečanoj sali muzeja, svečano ćemo otvoriti izložbu „Svetlost svetu“. To je izložba savremene pravoslavne umetnosti, koju organizujemo uz blagoslov Kruševačke eparhije. To je prva izložba takvog tima u Srbiji i drago nam je što ćemo ponuditi nešto novo – kaže Nikola Pantelić, direktor Narodnog muzeja.

Kulturni centar Kruševac organizuje Kruševačku književno-filozofsku školu, koja će se ove godine održati 7. i 8. juna, u Gradskoj upravi, a tema je „Vrednosti u savremenoj kulturi“.

– I ove godine smo okupili intelektualnu elitu iz zemlje i regiona, imaćemo šest diskusija u okviru Kruševačke književno-filozofske škole, naredni program koji organizujemo je Poetsko muzički triptih – „Raspeto Kosovo“. Ove godine okupila nas je značajna tema, a to je 200 godina od rođenja pesnika Branka Radičevića. Triptih započinje izložbom u Legatu Milića od Mačve, u 20:30, 26. juna, a zatim će na platou ispred Crkve Lazarice biti nastavljen program. Učesnici su eminetni: Ljubica Vraneš, operska pevačica, mecosopran, Nenad Grujičić pesnik i besednik, predsednik Brankovog kola iz Sremskih karlovaca, Danica Petrović, kruševačka glumica biće u ulozi Mine Karadžić, tu će biti i Nebojša Gudalić, dramski umetnik, zatim gudački kvartet Rubikon, a ovogodišnji program je komponovao naš priznati kompozitor i gradski većnik u kulturi – Miroljub Aranđelović Rasinski.

Festival „Viteški megdan u Lazarevom gradu“ u režiji Turističke organizacije Kruševac, održava se ove godine od 21. do 23. juna u Arheološkom kompleksu Lazarev grad.

– Ovaj festival organizujemo tradicionalno od 2016. godine, kako bismo se bar na kratko, vratili u epohu Kneza Lazara, prikazali samo neke segmente iz tadašnjeg života i ukazali na značaj i vrednosti svega onoga što su nam naši preci ostavili. Tokom tri dana manifestacije očekuje nas bogat, raznolik program, kao što su razne viteške prikazne borbe, streličarski turniri, škola jahanja, srednjovekovne radionice i bazar gde će se predstaviti lokalni proizvođači suvenira, a svoju ponudu predstaviće i sve opštine iz našeg okruga – najavljuje Suzana Milosavljević, direktorka Turističke organizacije.

Poseban segment ove manifestacije jeste Carski festival – Lazarevi putevi vina, koji će se održati 21. i 22. juna i tu će se predstaviti vinarije i destilerije iz cele Srbije.

– I ove godine pripremili smo odgovarajući muzički program, u petak 21. juna, nakon svečanog otvaranja srednjovekovnog grada, u 20:30 biće koncert Saše Kovačevića, našeg poznatog estradnog umetnika. Narednog dana, u isto vreme biće koncert „Čuvajmo tradiciju“ gde će nastupiti folklorni ansambl „Lazarica“ sa Sanjom Ivanović i Kristinom Damjanović.

U nedelju 23. juna održaće se Srednjovekovno venčanje u crkvi Lazarici od 12 do 13:30, a istog dana u 18 časova u Zabavnom parku „Šarengrad“ održaće se Viteški dečiji karneval.

Iz Narodne biblioteke najavljuju da će njihov program biti podeljen u dve koncepcijske celine.

– Trenutno su u toku Vidovdanske edukativne radionice koje se dešavaju u saradnji sa školama, prate školski kalendar i traju do 15 juna. Reč je o radionicama kaligrafije, kao i o tradicionalnom Trayalovom kvizu – „Pokaži šta znaš o gradu“. Ovo se završava dodelom nagrada za 4. literarni Vidovdanski konkurs, 13. juna na Trgu kosovoskih junaka. Održaćemo i Okrugli sto povodom 110 godina od Prvog svetskog rata, koji se održava 24. i 25. juna u prostorijama Narodne biblioteke, na kojem su učesnici profesori istorije sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i profesori sa Visoke škole vojne odbrane, pri Ministarstvu odbrane. Vidovdanski festival knjige – predstavljanje izdavačke delatnosti Narodne biblioteke Kruševac u saradnji sa izdavačkom kućom Agora, biće održano 26. juna u 12 časova. Na Trgu kosovskih junaka će takođe biti održana izložba „Žene sa dvora kneza Lazara“ i to na Vidovdan od 8 do 20 časova – kaže Snežana Nenezić direktorka Narodne bibliotke i poziva sugrađane da se pridruže ovim kulturnim sadržajima.

Istorijski arhiv učestvuje u obeležavanju Vidovdana, 21. juna izložbom “Znamenitosti Kruševca”, koja će se održati u Legatu Milića od Mačave u 12 časova, a istog dana biće održan i Okrugli sto “220 godina od početka Prvog srpskog ustanka i 635 godina Kosovskog boja”, na kojoj će učestvovati profesori istorije iz cele zemlje. Za mališane biće održane radionice na kojima će moću da se upoznaju sa radom Istorijskog arhiva, da nauče da prave porodično stablo, napišu pismo i razglednicu, najavio je direktor Istorijskog arhiva, Nenad Sokolović.

– Kruševačko pozorište za ove Vidovdanske svečanosti priprema dve poklon predstave za sugrađane. Premijera predstave „Plen“ biće izvedena 16. juna, reč je o komediji za koju će karte biti besplatne, ali ćemo na vreme obavestiti sugrađane, da dođu po svoje karte, jer je broj mesta ograničen. Na Trgu glumaca će 19. juna biti održana poklon predstava za mališane – Tri praseta. Od 23. do 25. juna imaćemo tri punkta kod Doma sindikata, na Trgu glumaca i na Fontani pod nazivom „Blago Kruševca – blago Kruševcu“, gde ćemo i ove godine predstaviti naše najtalentovanije mlade ljude. Svečano otvaranje renovirane Male sale u pozorištu će biti 27. juna – najavila je Svetlana Đurđević, pr Kruševačkog pozorišta.

U pozorištu će se 25. juna održati poklon koncert KUD „14. oktobar“ od 20 časova, a 26. će na istom mestu biti održana 16. Vidovdanska akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Ivan Pelajić u ime Udruženja rok muzičara Grada Kruševca najavio je Kruševački rok maraton koji će se održati u dvorištu Kulturno prosvetne zajednice (Ul. Majke Jugovića 12) 21. i 22. juna od 20 do 00:30 časova. Projektom kroz kulturu ova manifestacija je finansirana od strane Grada, a svi učesnici dobiće plaćeno snimanje muzičke numere.

– Prvog dana naše manifestacije je Svetski dan muzike, a mi ga započinjemo bendovima Treća smena, Radiofoniks, Fucktor reunion i novosadski bend Nemi pesnik. Subota je udarni dan, nastupa bend Enum, mladi gimnazijski bend, Bend 11, Crveni karton, gosti iz Prijedora – Eho radar i za kraj Keni nije mrtav, trenutno najpoznatiji kruševački bend, koji se ove godine predstavio na dobaćem takmičenju za Evroviziju.

Sportske aktivnosti predstavio je Aleksandar Nikolić iz Sportskog saveza Grada Kruševca.

„Seoske igre“, ekipno sportsko takmičenje mesnih zajednica sa seoskog područja Kruševca biće održano na otvorenim terenima SC Kruševac 15. juna od 10:15.

Četvrti Vidovdanski peintbol turnir, održava se 16. juna, kao i Vidovdanski gimnastičarski turnir. Defile kruševačkih sportista od centra grada do Bagdala biće održano 21. juna od 17 časova, nakon čega će biti održan Vidovdanski sajam sporta, na sportskim terenima parka Bagdala, u 17:30. Vidovdanski šahovski turnir, Memorijal velikana kruševačkog boksa i 27. Vidovdanski plivački miting održavaju se 22. juna. Istog dana, ali i narednog održava se stonoteniski turnir, dok se 29. i 30. juna održavaju Međunarodni Vidovdanski odbojkaški turnir i Turnir odbojke na pesku, na novim terenima.

