Veliki broj naselja bez vode

Zbog radova na elektromreži, danas do 11:00, bez struje će biti deo ulice Nikole Tasle, od kružnog toka do Maksija, dok će selo Veliki Kupci bez struje biti do 14:00.

Danas do 15:00, usled sanacije kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će biti: Čitluk – ulica Meše Selimovića; naselje Pejton – ulice Vojvode Stepe (od Bulevara Nikole Pašića do Petra Kočića) i Varšavska (od Vojvode Stepe do Kneza Miloša); Bivolje – ulice Brvenička i Ilije Garašanina; Mudrakovac – Petra Jovanovića, Zorana Pilota i prateće ulice.