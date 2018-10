Varvarin: Porodični biznis sa dugogodišnjom tradicijom

Jaja imaju visoku hranljivu vrednost jer sadrže visok procenat proteina, minerala i vitamina. Belance je idealan izvor belančevina jer sadrži sve aminokiseline u optimalnom odnosu, a jaja su i jako dobar izvor gvožđa, te vitamina D, E, B1, B6….

Objašnjavajući značenje oznaka koje se mogu videti na kutijama sa jajima, Stevanović kaže da one uglavnom označaju težinu jaja, da nemaju nikakve veze sa kvalitetom, te da ona koja su prema tim oznakama teža uglavnom imaju i više vode u svom sastavu i zapravo su jednakog kvaliteta kao i jaja koja su manje teška. Prema njegovim rečima jaja se na temepraturi do 15 stepeni mogu čuvati do 30 dana, dok je u hladnjačama taj rok znatno duži.