Uži centar Kruševca bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti Brijanova, Karadžićeva, Rajićeva i deo Sinđelićeve ulice u Kruševcu, sela Koševi, Vučak, Begovo Brdo (od crpne stanice do Pepeljevca) i Pepeljevac (od početka sela do skretanja za rezervoar), deo Aleksandrovačke ulice u Lazarici i selo Kobilje.

Zbog radova na mreži niskog napona, danas će bez struje biti Padež i Kobilje i deo Petine.

Danas, zbog niže temperature vazduha, kruševačka Gradska toplana pušta sve kotlove u rad. Grejanje će se odvijati u skladu sa vremenskim uslovima.