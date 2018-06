U Regionalnoj privrednoj komori Kruševac svečano su uručeni sertifikati polaznicima projekta ,,Knjigovodstvom do posla“.

– Polaznici su se obučavali za rad u poslovima knjigovodstva, 20 mladih do 30 godina je prošlo ovu obuku. Prošli su i praktičnu i teoretsku obuku – rekla je koordinatorka ovog projekta, Marija Vesković.

Projekat je u okviru programa „Znanjem do posla“ finansirala Švajcarska razvojna agencija, a cilj je bio da se mladi osposobe da rade u knjigovodstvu i da se na osnovu toga smanji nezaposlenost te ciljne grupe. Projekat je trajao od 1. septembra do 31. maja, a od 20 polaznika njih 18 je uspešno položilo završni test i dobilo sertifikate.

M. Mitić

Uručeni sertifikati u okviru projekta ,,Knjigovodstvom do posla“

